Как избежать затхлого запаха при сушке одежды в помещении: четыре незаменимых лайфхака в зимнее время

При сушке одежды после стирки нужно учесть ряд нюансов

В зимнее время года нам часто приходится сушить постиранные вещи в закрытом помещении. Однако обычная комната не всегда годится для этого. Из-за чего может появляться неприятный запах, а вещи сырть и отдавать затхлостью.

Чтобы одежда после стирки быстро сушилась в доме и приятно пахла, воспользуйтесь несколькими действенными лайфхаками, пишет издание Express. Простые правила помогут избежать плесени и повышенного уровня влажности в комнатах в зимний сезон.

Больше воздуха

Увеличьте поток воздуха там, где вы будете развешивать мокрую одежду. Поместите вешалку для белья в месте с хорошей циркуляцией воздуха и оставьте все двери открытыми на 15 минут, чтобы улучшить вентиляцию по всему дому. Если есть возможность, то откройте окно. В идеале – купите осушитель, он удалит лишнюю влагу из воздуха и ускорит сушку вещей.

Регулярные стирки

Осуществляйте регулярную стирку, а не массовые один день в неделю. Не стоит накапливать белье и стирать все сразу, чтобы сэкономить время. Перегрузка стиральной машины может сделать одежду более влажной, что удлинит время сушки и увеличит количество влагу.

Правильное распределение вещей на сушилке

Когда одежда находится на перегруженной вешалке для сушки в течение длительного времени, она часто начинает пахнуть затхлосью. Ваше белье будет сохнуть быстрее и не будет так неприятно пахнуть, если вы разложите вещи на расстоянии друг от друга.

Лайфхак с вентилятором

Вы также можете приобрести вентилятор с подогревом или разместить его рядом с радиаторами, чтобы использовать исходящий от них нагрев. Такой трюк ускорит сушку белья зимой в помещении.

Как стирать одежду, чтобы она быстрее сохла и не пахла сыростью

Если после всех этих мер ваша одежда все еще пахнет сыростью, подумайте о добавлении уксуса в стирку. А еще попробуйте поставить белье на дополнительный отжим, чтобы убедиться, что из вещей удалена вся лишняя влага — они должны быть немного влажными на ощупь, а не мокрыми и тяжелыми.

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