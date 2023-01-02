Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Водолеям стоит отдохнуть, а Козерогам - попробовать новое
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Проведите больше времени с близкими
В первую неделю января некоторых могут настигнуть финансовые невзгоды, однако большинство будет в ресурсе для новых свершений. Некоторые даже смогут встретить кого-то особенного.
Во всяком случае, так утверждают карты Таро, которые выпали в раскладе на неделю со 2 по 8 января 2023 года включительно.
Овен — Восьмерка жезлов
Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В течение недели Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.
Телец — перевернутая Десятка жезлов
В ближайшую неделю Вы можете стать жертвой чужой злой воли, разочароваться или заболеть. Также карта может говорить о том, что чтобы добиться поставленных целей, Вам придется пойти по головам и приложить максимум усилий.
Близнецы — Туз кубков
Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно на этой неделе исполнится давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Прислушивайтесь к своей интуиции, она не подведет. Кроме того, не скупитесь на эмоции, дарите тепло близким и позвоните маме.
Рак — перевернутая Королева жезлов
На неделе Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Поберегите своих близких, чтобы не поссориться на ровном месте.
Лев — Императрица
На этой неделе у Вас будет период эмоционального и материального процветания. Судьба будет благосклонна к Вам, просто расслабьтесь и плывите по течению.
Дева — Король кубков
Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь ближайшими днями, такие сейчас редко кому выпадают. Также есть шанс, что Вы повстречаете кого-то особенного.
Весы — перевернутый Король жезлов
Вы уверенно идете к своей цели, но при этом не слишком задумываетесь о чувствах окружающих, что может обернуться для Вас конфликтами, нелестными отзывами и неприятными новостями. По возможности будьте добрее.
Скорпион — Пятерка пентаклей
Еще эта карта называется Владыкой материальных невзгод, и она предупреждает о потерях. Скорее всего подразумеваются потери материального характера, однако речь может идти и про проблемы со здоровьем и в отношениях. Придержите пока долгосрочные планы, лучше пересмотрите свои приоритеты на будущее, чтобы черная полоса быстрее закончилась.
Стрелец — перевернутая Луна
В обычном положении эта карта обещает мало хорошего, однако в перевернутом виде прогнозирует, что появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.
Козерог — Маг
Эта карта говорит, что на неделе Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.
Водолей — перевернутая Двойка пентаклей
Вы взяли на себя слишком много всего, ввиду чего в начале января можете столкнуться с непредвиденными трудностями, — в делах могут начаться неудачи, а Ваши траты могут значительно превысить доходы. Разгрузите себя и отдохните.
Рыбы — Рыцарь кубков
Этот рыцарь обещает Вам романтическое настроение, — посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. На неделе отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень. Однако не позволяйте себе слишком витать в облаках.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году.