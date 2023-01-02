Рецепт классической солянки – лучшее блюдо для восстановления организма после праздников

Приготовить такое блюдо очень легко, а главное – сгодится практически все, что осталось в вашем холодильнике.

После встречи Нового года 2023 года у многих украинцев осталось немало остатков пищи и неиспользованных продуктов. Мы уже рассказывали о 5 способах сохранить приготовленные блюда, а теперь хотим предложить еще один.

Из остатков сырной и мясной тарелок, оливок, маслин и всевозможных овощей можно приготовить вкуснейшую сборную солянку. Это сытное ароматное блюдо с кислинкой, которое поможет восстановить силы после праздничного застолья и возможного переедания. Рецептом традиционной солянки, которой охотно попробует вся семья, делится сайт NTA.

Ингредиенты:

бульон из нежирного мяса (например, из курицы) – 1,2 л

бекон или грудинка — 70 г

копченая колбаса (лучше — из свинины) — 100 г

курятина — 160 г

лук – 1 шт. (большая)

морковь – 1 шт.

соленые огурцы – 3 шт. (большие)

томатная паста — 3 ст.л.

паприка (лучше – копченая) – ½ ч.л.

картофель – 1 шт. (большая)

Учтите, что это рекомендуемое количество, вы можете менять его по своему вкусу. Не проблема, если чего из этого списка у вас не нашлось — можете попробовать добавить какую-то другую составляющую. Главное – класть несколько видов мяса, овощи, соленые огурцы и томатную пасту. Добавляются по желанию и оливки – вкус солянки будет еще интереснее.

Продукты для подачи солянки на стол:

лимон – ½ шт.

оливки — по вкусу

зелень

черный перец

сметана

Приготовление:

Для начала надо налить бульон в большую кастрюлю и подогреть его. Тем временем в глубокой сковороде на среднем огне обжариваем бекон, колбасу, ветчину и другие мясные изделия, которые вы собираетесь положить в суп. Когда жир растопится, добавьте мелко нарезанный лук и натертую на маленькой терке морковь. Жарьте овощи некоторое время, но не дайте им стать коричневыми – как только овощи начнут менять цвет на более темный, добавляйте мелко нарезанные соленые огурцы. Тушите еще 5 мин. Тогда добавьте томатную пасту и паприку, хорошо перемешайте и выключите плиту.

Бульон нам нужно довести до кипения, а после этого добавить в него порезанный картофель. Все снова должно закипеть, после чего даем бульону повариться на мелком огне еще 5 мин.

Тогда добавляем в кастрюлю поджаренную смесь из овощей, мясных изделий и томатной пасты. Варим суп на медленном огне еще 5-10 мин, а затем пробуем по вкусу – если солянка недостаточно соленая, можно добавить немного рассола из огурцов.

После этого выключаем огонь и накрываем суп крышкой. Блюдо должно несколько часов настояться.

Как подавать солянку

Подавать на стол классическую солянку принято с тонким ломтиком лимона, мелко нарезанным укропом или пастернаком и несколькими оливками в каждой тарелке. Некоторые любят добавлять в этот суп сметану.

Раньше мы рассказывали, что можно приготовить вместо надоевших котлет. Такое мясное блюдо можно спокойно кушать как горячим, так и холодным.