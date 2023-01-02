Укр

Рецепт классической солянки – лучшее блюдо для восстановления организма после праздников

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сборная солянка имеет кисловатый вкус, который прекрасно тонизирует после праздничных застолий
Сборная солянка имеет кисловатый вкус, который прекрасно тонизирует после праздничных застолий. Фото gotovimsmachno.com

Приготовить такое блюдо очень легко, а главное – сгодится практически все, что осталось в вашем холодильнике.

После встречи Нового года 2023 года у многих украинцев осталось немало остатков пищи и неиспользованных продуктов. Мы уже рассказывали о 5 способах сохранить приготовленные блюда, а теперь хотим предложить еще один.

Из остатков сырной и мясной тарелок, оливок, маслин и всевозможных овощей можно приготовить вкуснейшую сборную солянку. Это сытное ароматное блюдо с кислинкой, которое поможет восстановить силы после праздничного застолья и возможного переедания. Рецептом традиционной солянки, которой охотно попробует вся семья, делится сайт NTA.

Ингредиенты:

  • бульон из нежирного мяса (например, из курицы) – 1,2 л
  • бекон или грудинка — 70 г
  • копченая колбаса (лучше — из свинины) — 100 г
  • курятина — 160 г
  • лук – 1 шт. (большая)
  • морковь – 1 шт.
  • соленые огурцы – 3 шт. (большие)
  • томатная паста — 3 ст.л.
  • паприка (лучше – копченая) – ½ ч.л.
  • картофель – 1 шт. (большая)

Учтите, что это рекомендуемое количество, вы можете менять его по своему вкусу. Не проблема, если чего из этого списка у вас не нашлось — можете попробовать добавить какую-то другую составляющую. Главное – класть несколько видов мяса, овощи, соленые огурцы и томатную пасту. Добавляются по желанию и оливки – вкус солянки будет еще интереснее.

Продукты для подачи солянки на стол:

  • лимон – ½ шт.
  • оливки — по вкусу
  • зелень
  • черный перец
  • сметана

Приготовление:

Для начала надо налить бульон в большую кастрюлю и подогреть его. Тем временем в глубокой сковороде на среднем огне обжариваем бекон, колбасу, ветчину и другие мясные изделия, которые вы собираетесь положить в суп. Когда жир растопится, добавьте мелко нарезанный лук и натертую на маленькой терке морковь. Жарьте овощи некоторое время, но не дайте им стать коричневыми – как только овощи начнут менять цвет на более темный, добавляйте мелко нарезанные соленые огурцы. Тушите еще 5 мин. Тогда добавьте томатную пасту и паприку, хорошо перемешайте и выключите плиту.

Бульон нам нужно довести до кипения, а после этого добавить в него порезанный картофель. Все снова должно закипеть, после чего даем бульону повариться на мелком огне еще 5 мин.

Тогда добавляем в кастрюлю поджаренную смесь из овощей, мясных изделий и томатной пасты. Варим суп на медленном огне еще 5-10 мин, а затем пробуем по вкусу – если солянка недостаточно соленая, можно добавить немного рассола из огурцов.

После этого выключаем огонь и накрываем суп крышкой. Блюдо должно несколько часов настояться.

Как подавать солянку

Подавать на стол классическую солянку принято с тонким ломтиком лимона, мелко нарезанным укропом или пастернаком и несколькими оливками в каждой тарелке. Некоторые любят добавлять в этот суп сметану.

Раньше мы рассказывали, что можно приготовить вместо надоевших котлет. Такое мясное блюдо можно спокойно кушать как горячим, так и холодным.

Теги:
#Что приготовить #Рецепт супа #Солянка #Рецепт солянки