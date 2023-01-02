В Украину идут морозы: как правильно одеться, чтобы не заболеть

Образ зимой на улице должен быть многослойным и желательно без металлических украшений

Несмотря на плюсовую температуру, в Украину скоро придут суровые морозы до -20 градусов. В такую погоду важно одеваться тепло, чтобы не простудиться.

В Центре общественного здоровья Минздрава рассказали о том, как правильно одеваться зимой, чтобы не переохладить организм.

Чтобы организм лучше и дольше сохранял тепло, нужно несколько слоев одежды. Лучше отдавать предпочтение натуральным или же специальным материалам. Эксперты рассказали, что зимой необходимо одеваться в три слоя:

белье (нижнее белье, колготки, носки, термобелье);

средний слой (свитер, кофта и т.п.);

верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки).

Чем больше будет слоев, тем теплее. И совсем не бойтесь выглядеть, как капуста — здоровье должно быть на первом месте. Желательно, чтобы одежда не сковывала движения и не была грубой, а также не облегала тело. Между разными шарами одежды должна образоваться воздушная прослойка, которая и будет удерживать тепло.

Голова и руки

Ни в коем случае не оставляйте открытыми голову и руки — из-за обнаженных частей тела вы теряете тепло и увеличиваете шансы заболеть. Кроме того, из-за мороза волосы теряют яркость и чаще ломаются.

Обувь

Зимняя обувь должна быть с толстой подошвой, чтобы ступни не соприкасались с холодной землей. Важно, чтобы ботинки или сапоги были просторными — если пережать ногу, то нарушится кровообращение и ноги замерзнут, а значит шансы заболеть еще выше.

Подвижность

Если вы много времени проводите на улице зимой, то важно не стоять постоянно на месте, иначе замерзните. Двигайтесь — прыгайте, ходите, делайте простые упражнений или обнимайтесь друг с другом. Так кровь будет лучше циркулировать по организму, а значит вы не замерзните.

Поешьте заранее

Перед выходом на улицу зимой важно хорошо покушать, так как организму на холоде нужно больше энергии, чтобы поддерживать тепло. Отдайте предпочтение теплой и здоровой пище, а не быстрому перекусу.

Признаки обморожения

Если вы чувствуете жжение в конечностях, а кожа на открытых участках тела покраснела, то срочно ищите место, где вы можете согреться. Это первые признаки обморожения, при которых срочно нужно искать теплое место — магазин, кафе, подъезд и так далее.

Не носите металлические украшения

На морозе металл охлаждается быстро и при контакте с кожей он может способствовать обморожению или получению холодных травм. Кроме того, кольца передавливают кожу и замедляют кровообращение из-за чего руки могут мерзнуть быстрее.

Курение и алкоголь не согревают

Многие пытаются согреться на холоде алкогольным напитками, как холодными, так и горячими. Но алкоголь лишь на время создает иллюзию тепла, а после приводит к огромной энергопотере.

Что касается сигарет, то никотин снижает скорость кровообращения в конечностях, а значит, делает их более уязвимыми к морозу.

Лучше всего согреваться на морозе теплыми неалкогольными напитками: чаем, кофе или морсом.

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