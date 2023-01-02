Поток солнечного ветра несется к Земле: когда ждать следующей магнитной бури

Первая буря случится в ближайшие дни

Земля до конца недели попадет под удар первой в 2023 году магнитной бури, впрочем, эти возмущения сильными не будут и продлятся не более дня.

Как говорится в данных сайта отслеживания космической погоды Spaceweather, эта буря будет связана с коронарным выбросом массы от Солнца, который случился 30 декабря.

Отмечается, что до земли эта волна доберется лишь 4 января.

Тем временем сайт Gismeteo сообщает, что в этот день геомагнитный фон нашей планеты покажет незначительные возмущения, а вот слабая буря начнется лишь 5 января и продлится около дня, после чего возмущения пойдут на спад.

В целом январь будет относительно спокойным в плане магнитных бурь, поскольку следующую стоит ждать лишь в конце месяца.

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля нашей планеты, которые могут длиться по времени от нескольких часов до нескольких суток. Они являются следствием взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли и могут вызывать сбои в работе точной электроники и влиять на самочувствие некоторых групп людей.

Как ранее сообщал "Телеграф", есть несколько способов уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие.