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Что делать, чтобы ноги не мерзли даже в -35: лайфхаки с утеплением обуви

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Зимние лайфхаки во время морозов
Зимние лайфхаки во время морозов. Фото pexels.com

Даже во время морозов ноги не будут мерзнуть

В зимнее время года чаще всего мерзнут первыми конечности. Даже если на улице нет сильных морозов, именно руки и ноги, даже в качественной обуви, ощущают на себе все "прелести" холодной поры.

Как пишет cpykami, есть четыре способа, которые помогут вам справиться с проблемой холодных ног и уберечься от переохлаждения даже при температуре в -35.

Как утеплить обувь зимой

  1. Заменяем обычные стельки на натуральные: войлочные или овечьи. Подойдут и "мягкие стельки" с термозащитным слоем.
  2. В кожаную обувь втираем немного барсучьего жира. Даже в морозы они будут оставаться тёплыми.
  3. Если в обуви потеют ноги, просто приклейте женскую прокладку на стельку. Она будет 2-3 дня впитывать лишнюю влагу.
  4. Также можно приобретите 1 м фольгированной теплоизоляции: вынимаем стельку из обуви, обводим и вырезаем. Вставляем новую стельку из теплоизоляции фольгированной стороной вниз, а сверху кладем обычную стельку.
стелька

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если зимой промокли ноги.

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#Обувь #Ноги #Зима #Лайфхаки