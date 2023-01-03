Что делать, чтобы ноги не мерзли даже в -35: лайфхаки с утеплением обуви

Даже во время морозов ноги не будут мерзнуть

В зимнее время года чаще всего мерзнут первыми конечности. Даже если на улице нет сильных морозов, именно руки и ноги, даже в качественной обуви, ощущают на себе все "прелести" холодной поры.

Как пишет cpykami, есть четыре способа, которые помогут вам справиться с проблемой холодных ног и уберечься от переохлаждения даже при температуре в -35.

Как утеплить обувь зимой

Заменяем обычные стельки на натуральные: войлочные или овечьи. Подойдут и "мягкие стельки" с термозащитным слоем. В кожаную обувь втираем немного барсучьего жира. Даже в морозы они будут оставаться тёплыми. Если в обуви потеют ноги, просто приклейте женскую прокладку на стельку. Она будет 2-3 дня впитывать лишнюю влагу. Также можно приобретите 1 м фольгированной теплоизоляции: вынимаем стельку из обуви, обводим и вырезаем. Вставляем новую стельку из теплоизоляции фольгированной стороной вниз, а сверху кладем обычную стельку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если зимой промокли ноги.