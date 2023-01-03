Как одеться в зависимости от температуры: простые варианты на каждый день

Каждая погода требует своего варианта гардероба, ведь важно не только не замерзнуть, но и не перегреться

Перепады зимней погоды иногда могут быть достаточно сильными. Этой зимой в январе погода преподнесла сюрприз в виде температуры выше +10 по Цельсию. Но уже вскорости опустится на десятки градусов ниже.

Проблема, как одеться по погоде актуальна и в зимнее время. Журнал "Travel Insider" предлагает при мягкой зиме от +10 до +15 носить обычную одержу — рубашки, толстовки, платья, джинсы, брюки или юбки в сочетании с не сильно плотной верхней одеждой — кожаными куртками, парками. Можно добавить легкий шарф. В такую погоду все еще уместны кроссовки.

При более низкой температуре от +5 до +10 по Цельсию стоит начать утепляться серьезнее. Авторы советуют надевать более толстые свитера и водолазки из трикотажа, кашемира или шерсти. Если есть необходимость можно надеть слой термобелья под джинсы или брюки. Вместо короткой куртки лучше надеть более теплые варианты, например пуховик или пальто. Не забывайте про теплые аксессуары — шапки разных фасонов, шарфы, перчатки, утепленную обувь.

Когда столбик термометра опускается ниже нуля, пригодятся пуховки с подкладкой и капюшоном. Лучше всего брать с внутренним слоем из флиса, пуха, шерсти или синтетических утеплителей. Верхний слой одежды должен быть непромокаемым. Шапки, шарфы и теплые носки, а также перчатки и грелки для рук при такой температуре весьма желательны. Для обуви лучшим вариантом будут водонепроницаемые сапоги.

Для того чтобы одеться в серьезные морозы нужно помнить несколько правил:

верхняя одежда должна быть свободной, а не плотно прилегать,

длинное пальто лучше короткой куртки,

у верхней одежды должны быть капюшон, застежка молния и карманы,

носите толстую шапку и плотные рукавицы,

лицо лучше прикрыть шарфом,

носки должны быть либо с водоотведением, либо шерстяные — в хлопковых ноги вспотеют и замерзнут,

не пренебрегайте утеплением — носите несколько слоев одежды и выбирайте модели на флисе.

Ранее "Телеграф" публиковал простые советы как утеплить обувь, чтобы ноги не мерзли даже при сильном минусе. В Министерстве здравоохранения посоветовали в морозы надевать как можно больше слоев, ведь здоровье на первом месте.