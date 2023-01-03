У трех знаков Зодиака началась "белая полоса": кого и чем порадует судьба на этой неделе

Пора покорять новые высоты и звезды им в этом помогут

Новый 2023 начался с "белой полосы" в жизни некоторых знаков Зодиака. Если об одних астрологи говорят как о счастливчиках на весь текущий год, то для других пока предсказывают небывалые успехи на более короткий период.

На этой неделе, в частности, небывалого успеха в делах могут достичь три знака Зодиака. Дела будут хорошо продвигаться у Близнецов, Дев и Козерогов, передает УНИАН. Звезды будут на их стороне до 8 января включительно.

Близнецы

Для них наступил очень подходящий период. Прежде всего, это касается духовных поисков, которые затеяли Близнецы. Кроме того, у представителей этого знака есть все шансы очень удачно начать этот год с новых открытий и свершений. Новые возможности, судьбоносные встречи и знакомства помогут забыть старые обиды и начать наконец двигаться только вперед, не оглядываясь на прошлое.

Дева

У представителей этого знака Зодиака пришло благоприятное время повысить свои успехи на любовном фронте. Очень хорош этот период и для поиска новой работы или получения повышения на текущем месте. Главное условие – действовать, не останавливаясь ни перед чем. Все препятствия отступят перед твердым намерением изменить жизнь к лучшему.

Козерог

На этой неделе небывалая удача ждет и Козерогов. Особенно повезет творческим представителям этого зодиакального созвездия — возможно, у них откроется второе дыхание или появится гениальная идея. В воскресенье, 8 числа, астрологи рекомендуют им пополнить силы и расслабиться, чтобы как следует настроиться на новые победы.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака попали в "белый список" Вселенной. Им звезды прочат целых 10 лет счастья, начиная с 2023-го.