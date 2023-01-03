Как согреться дома зимой: опыт японцев, живущих без отопления
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Определенные хитрости помогают не замерзнуть в доме без отопления зимой
Украину уже совсем скоро накроют сильные морозы, а потому стоит заранее пополнять копилку лайфхаков, как согреться в холодный период дома. Такие приемы необходимо также знать из-за возможных перебоев с отоплением этой зимой, которые могут быть спровоцированы массированными обстрелами. Для этого можно использовать, к примеру, опыт японцев, большая часть из которых живет без центрального отопления.
Средняя температура воздуха зимой в центральных и южных регионах страны составляет +5 и +10 градусов, а потому в квартирах большей части японцев без отопления в этот период настоящий холод, передает ТСН. Однако они приспособились к таким условиям, используя массу способов обогрева:
Кондиционеры
Японцы используют кондиционеры не только в жару, но и в холод, чтобы обогреть жилье. Однако такой способ является дорогостоящим, поскольку кондиционер потребляет много электричества. Поэтому им пользуются в случаях крайне необходимости.
Масляные, газовые, керосиновые и другие обогреватели
Одним из экономных способов согреться считаются обогреватели на керосине. Но в то же время они являются опасными, их нельзя оставлять без присмотра. Кроме этого, японцы используют масляные обогреватели, а также удивительные для нас обогреватели, работающие от специальных картриджей с мелкими деревянными гранулами.
Электрические ковры и одеяла
В Японии зимой пользуются популярностью электрические ковры и одеяла. Некоторые электрические ковры имеют функцию обогрева только той части, где сидят или стоят, что позволяет сэкономить электричество.
Водяные грелки или ютанпо
Японцы используют зимой как обычные резиновые грелки, так и ютанпо — это водяная грелка, но в отличие от обычной, ее часто делают из металла, чтобы подогревать на газовой плите.
Котацу
Один из самых любимых японцами способов согреться зимой считается традиционный стол с подогревом – котацу. Зимой стол оснащается обогревательным элементом, а под столешницу кладется огромное теплое одеяло. Таким образом, что люди, садящиеся за стол, могут накрыть ею нижнюю часть тела, колени или ноги. В теплый период он используется как обычный стол.
Пластыри хоккайро или просто кайро
В Японии зимой нередко используют один из самых бюджетных изобретений, которым можно согреться — пластыри хоккайро или просто кайро. Он представляет собой маленький пластырь, который может крепиться к чему угодно. Внутри небольшой пластинки находятся железные опилки с солью, которые при вскрытии под действием кислорода, поступающего из внешней среды, начинает выделять тепло. Один такой пластырь может согревать до 50-70 градусов в течение 8 часов.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказал о 7 способах, как сохранить тепло в доме зимой.