Лед больше не страшен: 6 способов сделать подошву ботинок менее скользкой

Лайфхаки, которые помогут вам перестать бояться упасть на скользкой дороге

Зима – очень опасный период. В эту пору можно как намочить ноги во время оттепели, так и замерзнуть при больших "минусах". Но это еще не все зимние опасности – еще одной существенной проблемой зимой становится гололед. Особенно неприятно, когда ваши прекрасные тёплые ботинки оказываются совсем непригодными для передвижения по льду.

К счастью, решить эту проблему очень просто. Для этого даже не понадобится что-то покупать – существует много эффективных методов, которые помогут в домашних условиях сделать обувь менее скользкой. Шестью простыми советами делится сайт woman24.

Как сделать подошву менее скользкой

1 — Лак для волос

Чтобы подошва перестала скользить, ее можно отделать обычным лаком для волос. Но перед этим подошва немного шлифуется наждачной бумагой.

2 — Силикон

В наборе инструментов часто можно найти прозрачный силикон. Обычно им герметизируют унитазы, ванные и душевые. Однако это средство можно использовать и для улучшения покрытия подошвы на зимних ботинках. Достаточно сделать небольшие выступы или узор из силикона и все – ваша подошва будет уже не такой скользкой.

3 — Суперклей или клей ПВА

Точно такую же манипуляцию можно выполнить и с этими видами клея. К ПВА, между тем, лучше добавить немного песка, а затем дождаться полного высыхания средства на подошве. Такая простая манипуляция поможет не скользить на льду примерно 1-2 недели.

4 — Лейкопластырь

Если нужно обезопасить себя прямо здесь и сейчас, воспользуйтесь тканевым лейкопластырем. Отрежьте несколько полосок и наклейте их на всю площадь подошвы. Однако помните, что этот лайфхак подходит только для сухой морозной погоды.

5 — Шерсть

Пригодятся и вставки из войлока. Их на подошву приклеивают суперклеем или клеем ПВА – так же как и лейкопластырь, по всей плоскости. Однако и этот вариант годится только для сухой погоды.

6 — Наждачная бумага

В качестве средства от скольжения на льду используют и наждачную бумагу. Ее тоже нужно приклеить на подошву – царапающей стороной. Этот метод может работать от нескольких недель до месяца.

Скользкая подошва на зимней обуви: профессиональный подход

На такое решится далеко не каждый, особенно когда речь идет об очень дорогой обуви. Так, если ботинки или сапожки скользят, можно обратиться в обувную мастерскую. Там вам могут предложить два варианта: установить специальные железные набойки на каблук или же оформить подошву с помощью металлических гвоздиков. Правда, есть важные нюансы — в первом случае вас будет слышно почти на весь район, а второй вариант подойдет не для всех видов подошвы. Идеально пригодится для "украшения" гвоздями массивные ботинки с плотной грубой подошвой.

Раньше мы рассказывали, какой стороной нужно класть в обувь стельки с фольгой — блестящим слоем вверх или вниз. От этого напрямую зависит, будут ли оставаться в тепле ваши ноги.