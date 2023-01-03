Все новое Кролик одобряет: каким будет 2023 год для разных знаков Зодиака

Овнов ожидают новые финансовые возможности, у Раков закончился сложный период в личных отношениях, а Девы неожиданно обретут статус лидера

Символом нового 2023 стал Черный Водяной Кролик. В природе это ласковое, спокойное животное, поэтому следующие 12 месяцев должны быть достаточно спокойными и гармоничными. Однако астрологи предупреждают, что обычно годы Кролика наполнены непредсказуемыми событиями и головокружительными поворотами.

Поскольку главная стихия года – вода, нужно уметь плыть против течения. Будет везти в этом году инициативным людям, которые знают, чего хотят. В целом нынешний год благоприятен для строительства и приобретения недвижимости. Все новые начинания Кролик одобрит – новое дело, поступление, обучение и саморазвитие – это хороший план на 2023-й, передает kolo.news. Страх и сомнения, присущие ушастому, могут внести коррективы и помешать трансформационным процессам – боритесь с этими чувствами и идите до конца, говорит одесский астролог Варвара Нефедова.

Она рассказала, чего ждать от года Черного Водяного Кролика каждому из знаков Зодиака и на что обратить внимание в этом году. Далее — о каждом знаке по очереди.

Овен

Для Овнов 2023-й станет достаточно важным временем. Вам предстоит окончательно определиться с собственными позициями и мнениями по всем сферам жизни. Психика вытеснит древние страхи — вы будете преодолевать собственные ограничения и расти как личность. Уверенность в себе подарит новые финансовые возможности. Главное – держите свой огненный характер под контролем. Старайтесь откладывать деньги и не наделать глупостей, когда сердитесь.

В личных делах этот год будет наполнен особым пристрастием. Многие представители этого знака испытают настоящую страсть, но, опять же, старайтесь держать эмоции под контролем.

Телец

Изменения, которые Тельцы запустили уже давно, наконец-то дадут свои первые сочные плоды. Вы сможете с легкостью адаптироваться к новым обстоятельствам и добиваться больших успехов в работе. Этот год лучше провести в духовных поисках и попытках накопить внутреннюю силу — не разменяйтесь на мелочи и людей, которые этого не стоят.

В финансовой сфере астролог советует Тельцам поискать новые способы заработка: монетизируйте свое хобби, творческие порывы или расширяйте бизнес – 2023 год счастливый для новых начинаний. Жизнь подарит отличный шанс, но будьте готовы хорошо поработать. И именно из-за рабочих вопросов представителям этого зодиакального созвездия весь год будет не до новых знакомств и романов. Впрочем, звезды все равно обещают Тельцам-трудоголикам настоящую романтику.

Близнецы

2023 год должен быть проще предыдущего года Тигра и ознаменуется стабильностью во всех сферах жизни. Может появиться больше "взрослых" задач, когда нужно будет поработать чуть больше обычного. Большие сдвиги в вашей жизни произойдут именно из-за постоянной коммуникации с миром. Однако не позволяйте окружающим сваливать на вас слишком много работы — лишние обязанности вам ни к чему.

Личный магнетизм Близнецов поможет добиться внимания интересующего человека, знакомство с которым имеет все шансы перерасти в серьезные отношения. Главное – не забывайте демонстрировать серьезность и хотя бы немного ответственности.

Рак

Раков в этом году можно приветствовать с завершением сложного периода в личных отношениях. Наконец-то вы начнете чувствовать себя свободно и появится желание начинать что-то новое. Не теряйте времени на несерьезные увлечения – во второй половине года звезды приведут к вам достойного человека, с которым будет шанс построить крепкие отношения.

Красной нитью через весь 2023-й будет проходить для Раков тема профессиональной реализации. Пора найти свое предназначение и миссию в жизни. Ловите все возможные шансы повышения социального статуса. Особое внимание уделяйте финансовой грамотности.

Лев

В этом году Львов ожидают большие изменения. У вас будет шанс раскрыться во всю и показать себя миру, но будьте осторожны и следите за своими эмоциями, чтобы они не вылились через край и никому не навредили. В личностном плане вам самое время научиться отстаивать собственные границы – четко, но не грубо. На работе пригодятся новые навыки и умения, придется немного поучиться.

Если вы одиноки, в этом году вас может ожидать умопомрачительный роман. Однако не спешите с выводами относительно своего нового избранника — все может оказаться не таким, как вы себе это представляете.

Дева

Девам 2023 принесет много значительных событий. Окружающие начнут воспринимать вас как лидера. Внезапно может выясниться, что рутина занимает много времени, поэтому просмотрите свой распорядок и как можно скорее сделайте выводы. Звезды советуют изменить образ жизни и следить за собственным здоровьем – самое время подлечить все проблемные места. Относительно финансов: постарайтесь не брать кредиты и ссуды.

Отношения могут ждать испытания, ведь партнерство – это не только романтика, но и взаимопомощь и поддержка в сложных обстоятельствах. В течение года могут возникать конфликты из-за отсутствия внимания, поэтому относитесь к таким вещам немного проще.

Весы

Весам в этом году может казаться, что все вокруг слишком скучное – боритесь с этим и сами добавляйте краски рутине. Если будете считать, что кому-то везет больше вас, поработайте над собственной ответственностью и собранностью – так у вас появятся шансы "не отставать". Важно обратить внимание на свое здоровье и подлечиться.

В работе Весам придется все приводить в порядок. Вас могут начать контролировать, постепенно увеличивая нагрузку. Вы будете чувствовать, что сил остается все меньше и чтобы не выгореть, придется отказываться от чего-то другого. У одиноких представителей знака во второй половине 2023-го появится серьезное увлечение. Когда этот день придет, просто наслаждайтесь чувством влюбленности и своим партнером, позвольте себе немного легкомыслия и не усложняйте все размышлениями о том, насколько все серьезно – время покажет, что будет дальше.

Скорпион

Для Скорпионов наступает счастливый и наполненный мощными энергиями год. В их жизни произойдут глубокие изменения в вопросах отношений с родителями, места жительства и внутренних устоев. В этом году уделяйте много внимания личному пространству и комфорту – ничто не должно мешать вам чувствовать себя отлично. На работе могут возникнуть запутанные ситуации с коллегами и финансами, однако оставайтесь сдержанными и не делайте поспешных выводов – все может оказаться не таким, как кажется.

У одиноких Скорпионов в 2023 году может состояться судьбоносная встреча. А те, кто уже в браке, могут рассчитывать на стабильную поддержку. Не забывайте порадоваться личному росту партнера — это важная составляющая гармонических отношений.

Стрелец

Стрельцов в этом году захватит жажда развлечений – им очень захочется праздника в жизни. И это благоприятное время, чтобы действовать по творческому импульсу, а не подчиняться кому-нибудь. Работа или хобби будут занимать очень много времени, но будут дарить настоящую радость. Находите время на любимое занятие, позволяя себе отвлекаться от рутины. Тем более что в 2023-м вам и так придется уделять больше внимания бытовым проблемам.

На работе – вы авторитет, незаменимый и глубоко уважаемый человек, так что и доходы в год Черного Кролика у вас будут соответствующие. Относительно личной жизни, астролог советует не молчать о своих чувствах к близким людям. Какое-нибудь сложное решение поможет осознать, насколько Стрельцы порой ошибаются в своих суждениях.

Козерог

Козероги ощутят освобождение от напряжения и усталости. Вы найдете место для радости и удовольствий, а не только для хлопот и работы. Появится шанс приобрести недвижимость или то, к чему вы давно стремились. Учитесь практическим навыкам, а не теории – в 2023 году они могут неожиданно пригодиться в карьере.

Звезды также обещают Козерогам изменение личного статуса. Наступает благоприятное время, чтобы понять серьезность отношений со второй половинкой.

Водолей

Важный год наступает для Водолеев – он будет буквально звать на подвиги. В 2023 году закладывайте фундамент для изменений в будущем. Если вы давно ждали шанс что-то изменить или проявить себя, то в этом году он появится. Вы можете влиять на других людей. Посвятите себя идее и интересам, а все остальное и так придет.

Со средствами будьте осторожны: экономьте и старайтесь немного откладывать на потом. На работе к вам может быть приковано пристальное внимание руководства, поэтому будьте осторожны и занимайтесь тем, чем должны. В любви звезды советуют не обманывать себя и отвергнуть страхи и стереотипы. В этом году одинокие Водолеи могут обрести вторую половинку, которая поймет и примет их натуру.

Рыбы

Рыб ждет необычный год. Вы будете склонны к уединению и очень тщательно будете выбирать круг общения. Представителям этого знака действительно лучше уделять время себе: отдыхать и попытаться смириться с тем, что мир не идеален. Внимательно следите за собственным здоровьем.

Выносливость и упорство помогут в работе. Вы сможете раскусить планы других людей, от которых напрямую зависят решения, влияющие на вашу карьеру. Всё окажется банально просто. Находящимся в отношениях Рыбам звезды советуют не держаться за человека, который кажется вам очень нужным — лучше обратите внимание на тех, кто рядом. Отпустите давно умершие отношения и осмотритесь вокруг – ваша судьба совсем рядом.

Ранее мы рассказывали, какой знак Зодиака в 2023 году ожидает небывалый финансовый успех. По-настоящему богатым в этом году удастся стать представителям только одного зодиакального созвездия.