Густое яблочное повидло для домашней выпечки – рецепт из трех ингредиентов

Это хороший вариант натуральной начинки для домашней выпечки

Многие хозяйки любят выпекать дома всевозможное печенье с повидлом. Такая выпечка прекрасно подходит к чаю и кофе, ее не стыдно подать гостям на стол или приготовить на праздники.

А чтобы печенье было вкуснее, предлагаем не покупать повидло, а попытаться сделать его самому. Ничего сложного в этом нет – нужны только яблоки, вода и сахар, передает Ukr.Media.

Ингредиенты:

яблоки — 2,5 кг

сахар — 1,8 кг

вода — 50 мл

Приготовление:

1. Яблоки помыть и удалить все повреждения, хвостики и другие лишние частицы. Нарезать кусочками.

2. Теперь яблоки нужно протушить. В кастрюлю из нержавейки наливаем 50 мл воды, высыпаем яблоки и накрываем крышкой. Отправляем на небольшой огонь и ждем, пока яблоки пустят сок. Тогда немного увеличиваем огонь. Тушить нужно до их превращения в кашу, периодически помешивая.

3. Хорошо перебиваем яблоки блендером. Но так как масса выходит не очень однородная, лучше ее перетереть еще и через мелкое сито.

4. Отправляем получившуюся массу в кастрюлю с толстым дном, добавляем сахар, хорошо все перемешиваем и отправляем вариться на небольшой огонь. Уваривать повидло нужно до загустения – это примерно 30-40 мин после закипания. Не забывайте постоянно помешивать.

Готовое повидло раскладывают по банкам и закрывают крышками. Хранить можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре.

Видеорецепт домашнего яблочного повидла

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить натуральное яблочное пюре без сахара. Эту вкусную закрутку можно давать даже младенцам, ведь там нет консервантов и вредных примесей.