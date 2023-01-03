Густое яблочное повидло для домашней выпечки – рецепт из трех ингредиентов
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Это хороший вариант натуральной начинки для домашней выпечки
Многие хозяйки любят выпекать дома всевозможное печенье с повидлом. Такая выпечка прекрасно подходит к чаю и кофе, ее не стыдно подать гостям на стол или приготовить на праздники.
А чтобы печенье было вкуснее, предлагаем не покупать повидло, а попытаться сделать его самому. Ничего сложного в этом нет – нужны только яблоки, вода и сахар, передает Ukr.Media.
Ингредиенты:
- яблоки — 2,5 кг
- сахар — 1,8 кг
- вода — 50 мл
Приготовление:
1. Яблоки помыть и удалить все повреждения, хвостики и другие лишние частицы. Нарезать кусочками.
2. Теперь яблоки нужно протушить. В кастрюлю из нержавейки наливаем 50 мл воды, высыпаем яблоки и накрываем крышкой. Отправляем на небольшой огонь и ждем, пока яблоки пустят сок. Тогда немного увеличиваем огонь. Тушить нужно до их превращения в кашу, периодически помешивая.
3. Хорошо перебиваем яблоки блендером. Но так как масса выходит не очень однородная, лучше ее перетереть еще и через мелкое сито.
4. Отправляем получившуюся массу в кастрюлю с толстым дном, добавляем сахар, хорошо все перемешиваем и отправляем вариться на небольшой огонь. Уваривать повидло нужно до загустения – это примерно 30-40 мин после закипания. Не забывайте постоянно помешивать.
Готовое повидло раскладывают по банкам и закрывают крышками. Хранить можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить натуральное яблочное пюре без сахара. Эту вкусную закрутку можно давать даже младенцам, ведь там нет консервантов и вредных примесей.