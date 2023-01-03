Как уберечь ноги от переохлаждения: простые советы на зиму

Простые советы, чтобы держать ноги в тепле зимой

Во время холодов очень важно держать ноги в тепле, поскольку каждый знает, что переохлаждение конечностей чревато развитием ряда неприятных заболеваний.

Как сообщает РБК-Украина, чтобы этого не допустить стоит в первую очередь со всей ответственностью подойти к процессу выбора обуви, однако даже теплая обувь не всегда спасает от переохлаждения.

Конечно зимой лучше отдавать предпочтение обуви с натуральных материалов, которые сами по себе хорошо удерживают тепло, однако даже самая самые качественные ботинки могут износиться.

Если покупать новые нет времени или денег, то можно прибегнуть к некоторым простым лайфхакам.

Стельки

Первый шаг к утеплению обуви заключается в смене стелек с обычных кожаных на шерстяные или с алюминиевой подкладкой. Однако стоит помнить, что обувь должна оставаться просторной внутри.

Для этих целей можно также использовать бытовую фольгу, которую надо пришить к стельке. Главное не забыть сделать в фольге несколько отверстий, иначе нога сопреет.

Сухая горчица

Хоть это не самое практическое решение, однако оно может помочь спастись от морозов.

Для этого необходимо насыпать горчицу в носок. На босу ногу надо надеть пару носков, а сверху пару с горчицей.

По тому же принципу работает перечный пластырь, который надо наклеить на ногу, сверху надеть пару тонких хлопчатобумажных носков, а сверху еще одну теплую пару.

Напомним, "Телеграф" ранее писал о том, что делать, чтобы зимой не мерзли руки.

Также мы писали о том, что делать в случае, если в холодную погоду промокли ноги.