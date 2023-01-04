В качестве бонуса отбеливание: средства, которые помогут избавиться от плесени на пластиковых окнах

Замените плесень — сразу начинайте борьбу с ней, чтобы она не навредила вашему здоровью

Если в вашем доме появилась плесень на окнах — это чаще всего "звоночек", что в вашем жилище плохая вентиляция. Также по этой же причине в холодное время года вокруг окон часто скапливается конденсат. Как только вы заметили это, сразу начинайте ее выводить, ведь распространяется она моментально. А как это сделать, мы расскажем далее.

Оказывается, чтобы побороть плесень не нужно покупать различные химические средства, а иногда нужно просто заглянуть в свою аптечку и на кухню, пишет prostoway. Далее рассказывает вам о трех эффективных лайфхаках, как избавиться от плесени на пластиковых окнах.

Как убрать плесень с пластиковых окон

Медный купорос

Отличное средство в борьбе против грибковых заболеваний не только в садоводстве, но и в быту. Медь уничтожает грибок и его споры. Что делать: разведите его в воде в металлической посуде, соблюдая те пропорции, которые указаны на упаковке. Нанесите смесь на окна и подождите пока она не станет сухой. Затем протрите все мокрой тряпкой и вытрите все насухо. Стоит отметить, что перед тем как обрабатывать все окна, сделайте проверку на небольшом участке, ведь купорос может отрицательно повлиять на пластик.

Столовый уксус

Средство, которое пригодится не только во время готовки, но и во время уборки. Он поможет вам на долгое время избавится от плесени. Более того, уксус безопасный по отношению к пластиковым поверхностях, поэтому не стоит переживать, что вы что-то испортите. Разводить его не нужно — просто обработайте окна уксусом 9%, оставьте на час, а после промойте теплой водой. Как бонус — уксус еще и отбелит ваши окна.

Перекись водорода

Для уборки вам понадобиться раствор 3%. Обработайте им окна, оставьте до полного высыхания, а после смойте водой.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие есть методы борьбы с конденсатом на окнах в доме.