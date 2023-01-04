В качестве бонуса отбеливание: средства, которые помогут избавиться от плесени на пластиковых окнах
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Замените плесень — сразу начинайте борьбу с ней, чтобы она не навредила вашему здоровью
Если в вашем доме появилась плесень на окнах — это чаще всего "звоночек", что в вашем жилище плохая вентиляция. Также по этой же причине в холодное время года вокруг окон часто скапливается конденсат. Как только вы заметили это, сразу начинайте ее выводить, ведь распространяется она моментально. А как это сделать, мы расскажем далее.
Оказывается, чтобы побороть плесень не нужно покупать различные химические средства, а иногда нужно просто заглянуть в свою аптечку и на кухню, пишет prostoway. Далее рассказывает вам о трех эффективных лайфхаках, как избавиться от плесени на пластиковых окнах.
Как убрать плесень с пластиковых окон
- Медный купорос
Отличное средство в борьбе против грибковых заболеваний не только в садоводстве, но и в быту. Медь уничтожает грибок и его споры. Что делать: разведите его в воде в металлической посуде, соблюдая те пропорции, которые указаны на упаковке. Нанесите смесь на окна и подождите пока она не станет сухой. Затем протрите все мокрой тряпкой и вытрите все насухо. Стоит отметить, что перед тем как обрабатывать все окна, сделайте проверку на небольшом участке, ведь купорос может отрицательно повлиять на пластик.
- Столовый уксус
Средство, которое пригодится не только во время готовки, но и во время уборки. Он поможет вам на долгое время избавится от плесени. Более того, уксус безопасный по отношению к пластиковым поверхностях, поэтому не стоит переживать, что вы что-то испортите. Разводить его не нужно — просто обработайте окна уксусом 9%, оставьте на час, а после промойте теплой водой. Как бонус — уксус еще и отбелит ваши окна.
- Перекись водорода
Для уборки вам понадобиться раствор 3%. Обработайте им окна, оставьте до полного высыхания, а после смойте водой.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие есть методы борьбы с конденсатом на окнах в доме.