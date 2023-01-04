Домашний Wi-Fi может работать быстрее: 3 лайфхака, которые улучшат работу роутера

На что обратить внимание, если сигнал портится без видимой причины

Последние несколько лет все больше людей переходит на дистанционную работу. В большинстве случаев это значит, что работник должен иметь дома хороший ноутбук и быстрый Интернет. С последним часто и возникают проблемы.

Если у вас установлен хороший Wi-Fi-роутер, а соединение время от времени подводит без видимых причин, не торопитесь переходить на более дорогой тариф. Сначала проверьте этот список лайфхаков, которые помогают ускорить Wi-Fi, рекомендуемый pixelinform.

Мифы и правда о Wi-Fi

Есть вещи, которые негативно влияют на работу вашего Wi-Fi-роутера. Это, например, слишком близкое расположение к микроволновке, холодильнику или другой крупногабаритной бытовой технике — в таком случае скорость интернет-соединения будет меньше, чем качество покрытия.

Если же говорить о мифах, то главный среди них – уверенность пользователей в том, что ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты должны быть как можно ближе к роутеру. На самом деле это не так, ведь современные маршрутизаторы способны обеспечить качественную связь с интернетом для устройств, разбросанных по всей квартире и даже за ее пределами.

Как ускорить работу Wi-Fi-роутера

Сделать это можно тремя способами. Каждый из этих вариантов безопасен и точно не навредит вашей технике.

1 — Расположение роутера

Лучше всего, если он будет располагаться поближе к центру вашей квартиры или дома. При этом он обязательно должен стоять на каком-то повышении (на книжной полке, столике или по крайней мере на табуретке) и в целом быть ближе к потолку, а не полу.

Помните, что рядом с роутером не должно стоять других крупных предметов и бытовой техники вроде телевизора, микроволновки, игровой приставки, холодильника и т.д.

2 — Правильный диапазон работы

Большинство роутеров сегодня способны работать в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц. Подключать устройства наподобие настольных компьютеров, ноутбуков, смартфонов рекомендуется ко второму диапазону, а всевозможные датчики, умные лампы и другие аксессуары, для которых не требуется высокая скорость, – до первого.

3 — Освобождение от "мертвых зон"

Мертвая зона Wi-Fi – это те места в доме, где сигнал не ловит. Теоретически — он должен там быть, а на практике соединения с сетью нет. Таких "мертвых точек" в квартире или доме может быть даже несколько. Исправить ситуацию можно с помощью второго маршрутизатора или Wi-Fi-репитера.

Раньше мы рассказывали, стоит ли отключать ноутбук от розетки, если он заряжен на 100%. Существует мнение, что так устройство не будет тратить драгоценные циклы зарядки и прослужит дольше, однако эксперты имеют на этот счет собственное мнение.