Удивительный трюк, чтобы батареи лучше нагревались: в доме тут же потеплеет

Развоздушить радиатор можно самостоятельно

В период отопления важно не только очистить батареи от пыли, а и спустить воздух из радиаторов. Так они будут работать эффективнее, а значит быстро и качественно обогреют ваш дом. Сделать так называемую прокачку батарей можно самостоятельно.

Лайфхак с батареями, который поможет им лучше нагреваться, публикует издание Express. Развоздушивать радиаторы рекомендуется регулярно: каждые два месяца. Так ваша система отопления будет работать эффективнее и экономнее.

Узнать, нужно ли выпустить воздух из радиатора, очень просто. Это необходимо, если ваш радиатор холодный в верхней части, имеются влажные пятна или конденсат, а также в случае странного шума при нагреве.

Чтобы развоздушить батарею, для начала отключите отопления. В целях безопасности радиатор должен быть холодным. Что нужно сделать, чтобы выпустить воздух из батареи:

Поместите контейнер под клапаны радиатора, чтобы собрать в них жидкость.

Не открывайте клапан полностью и не держите его открытым слишком долго, а медленно поворачивайте его, пока не услышите шипящий звук выходящего воздуха. Дайте воздуху выйти, пока звук не прекратится и из клапана не начнет вытекать постоянный поток воды.

Вытрите лишнюю влагу или конденсат, когда закончите, чтобы избежать образования ржавчины вокруг клапанов радиатора.

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