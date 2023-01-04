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Деньги либо придут, либо убегут: каким будет 2023 год для разных знаков Зодиака

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Для многих знаков Зодиака начался очень удачный период Новость обновлена 04 января 2023, 19:00
Для многих знаков Зодиака начался очень удачный период. Фото Depositphotos

В этом году некоторым знакам Зодиака особенно повезет с деньгами и новыми идеями

Год Черного Водяного Кролика обещает быть спокойнее своего предшественника Тигра. Хозяин 2023 одобряет все новое — от новой работы и открытия собственного дела до обучения и самореализации в жизни.

А что ожидает нас в плане финансов, знает астролог Елена Кравченко. Для Фактов ICTV она подготовила полный финансовый гороскоп на 2023-й для всех знаков Зодиака.

Овен

Лучшие перспективы и финансовые возможности у них будут в начале года и до середины весны. Овны получат возможность проявить себя во всей красе и продемонстрировать всем собственное "я могу". Для них настало время определиться, что именно им нужно. В бизнесе можно попытаться немного поэкспериментировать.

Родившихся в последних числах знака ждут испытания на прочность. Это могут быть, в том числе, и незапланированные расходы.

Телец

2023 предлагает определенную стабильность в профессиональной сфере, но только если вы научитесь идти по плану и будете постепенно повышать свою квалификацию (желательно успеть сделать это к лету). Успех Тельцов будет крутиться вокруг темы единомышленников – нужно создать собственную тусовку или приобщиться к такой, больше общаться с неординарными людьми. Все расходы лучше планировать.

Близнецы

Применяйте собственный жизненный опыт во всех возможных областях и обращайтесь за помощью к официальным, влиятельным лицам — именно они помогут вам на пути к финансовой стабильности. Можете попытаться вложиться в рекламу. В 2023 году стройте глобальные планы и занимайтесь саморазвитием.

Не забывайте все оформлять официально и не пытайтесь уйти от ответственности. Если есть какие-то финансовые "грешки" в прошлом, существует риск, что именно сейчас за них придется заплатить. Любое взаимодействие с иностранцами сыграет вам на руку.

Рак

В этом году нужно будет научиться быть немного наглее и проявлять себя. В общем, год для вас довольно удачный. Если вы научитесь правильно расставлять приоритеты и не будете цепляться за мелочи, то вам удастся улучшить свою финансовую и профессиональную сферу. Максимально проявляйте себя в работе, тем более что в течение года вас будут посещать всевозможные креативные идеи и планы, которые будут способствовать улучшению профессионального положения.

В 2023 году удача будет на вашей стороне в вопросах больших покупок. И не скупитесь на хороший отдых.

Лев

Вам придется поработать над тем, чтобы завоевать себе место под солнцем – лучше всегда иметь несколько планов впрок (особенно родившимся в средине знака). Работать придется много и настойчиво, зато у Львов появятся внезапные покровители, которые немного подсластят жизнь.

В этом году больше внимания уделяйте текущим задачам. Придется научиться разумно распоряжаться деньгами и составлять план расходов, если вы хотите сохранить свой финансовый ресурс и стабильность.

Дева

В 2023-м им предстоит научиться держать баланс между "хочу" и "могу", чтобы не остаться без последней рубашки. Если вы будете уверенно и упорно работать, финансовое положение очень быстро улучшится (особенно у тех, кто родился в конце знака). Чтобы продвинуться по карьерной лестнице, нужно будет хорошо постараться, но за добросовестность вас будет ждать хорошее вознаграждение.

Расходы, произведенные на перспективу, окупятся сполна. Главное — не поддавайтесь разным непонятным уговорам, потому что риск того, что к вам будут придираться мошенники, очень велик.

Весы

Удача будет с вами в первой половине года. В этот период возможны выгодные контракты и покупки. Участвуйте в конкурсах, не сдерживайте амбиции, а вот в финансах соблюдайте баланс — не будьте скрягой, но и не тратьте все до последней копейки. В этом году следует получить новые знания в сфере инвестиций и финансов, иначе возможные уменьшения заработков.

В решении деловых и финансовых вопросов опирайтесь не только по своему мнению — обращайтесь к специалистам за консультациями, чтобы не оказаться в плохой ситуации. 2023 год – это время, когда Весам лучше перестраховаться в финансовом плане.

Скорпион

В финансах нужно больше внимания уделять взвешенному подходу. В этом году не стоит идти на рискованные операции — нужно все делать по закону без черной кассы. Повезет с покупкой недвижимости. Не стоит экономить в 2023 году на отдыхе и здоровье.

Надежных партнеров и сотрудников следует искать до лета. Пробуйте себя в роли организатора, исследуйте все, что кажется вам интересным — интуитивное понимание насущных изменений даст хорошие плоды, поэтому со спокойной совестью начинайте новые проекты. Изменения к лучшему у Скорпионов произойдут летом.

Стрелец

Год начнется активно, главное – не нарушать закон. Придется систематически повторять те же действия для появления заметного результата. Возможна несправедливость и интриги на работе. Это благоприятное время для переговоров и договоров.

Достаточно удачный год, чтобы попытаться открыть собственное дело, а если вы уже предприниматель, подумайте над делегированием полномочий, но огромное внимание уделите своей интуиции и тому, насколько можно доверять исполнителям. Берите в работу "фишки", хорошо работающие у других, привлекайте иностранный капитал и тогда перед вами открываются новые перспективы.

Козерог

Для Козерогов год будет активным, иногда придется работать на пике своих возможностей и брать дополнительные обязательства. В начале года будет время, чтобы немного перевести дух, набраться сил, а дальше — вперед и только вперед. Плюс — будет возможность масштабироваться и проявить свои творческие способности, минус — дополнительные затраты. Появится возможность получить ценные знания и качественно изменить уровень знакомств.

В общем, финансовая ситуация будет немного нестабильной, не такой, как хотелось бы, учитывая вложенные усилия, но во второй половине года вы получите результаты своих усилий.

Водолей

Для вас 2023-й подготовил хорошие изменения, но только при условии, что у вас есть четкая картинка и представление конечных целей. Достичь вожделенного результата будет нелегко, но дисциплина и настойчивость принесет свои плоды.

Если хотели сменить профессиональную деятельность, вперед. Глобальные изменения, реорганизация – ваш шанс получить новую жизнь и свою финансовую стабильность. Планируйте выступления на людях, рекламу, сотрудничайте с иностранными фирмами – все будет удаваться. Ваши помощники в 2023 году — решительность и доброжелательность.

Рыбы

Для вас это будет год глобальных изменений в понимании деловой и финансовой жизни и старайтесь не попасть в интриги. Прекрасные шансы на открытие собственного дела. В общем, год благоприятен для улучшения своего финансового положения: выполняйте текущие задания, не откладывайте задачи на потом, распределяйте приоритеты и прислушивайтесь к советам тех, чье мнение для вас важно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого в 2023 году ожидает смена работы. Особенно повезет с новыми проектами только трем знакам Зодиака. Этот год они запомнят как период нескончаемых возможностей.

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