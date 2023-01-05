Губки для мытья посуды цветные неспроста: что какой лучше отмывается

От того, какую губку вы выбираете, напрямую зависит, хорошо ли отмоется посуда

Губки для посуды найдутся на кухне у каждой хозяйки. Однако мало кто знает, что они окрашены в разные цвета не просто так. Большинство людей думают, что это обычный маркетинговый ход, чтобы привлекать внимание покупателей. Но на самом деле производители делают их цветными совсем с другой целбю.

Каждая губка для мытья посуды сделана из двух частей – твердой, которую называют скотч-брайтоном и применяют для сильных загрязнений, и поролона. Именно последний окрашивается в определенный цвет, сообщает tintelekt.com.

Для чего предназначены желтая и оранжевая губки

Эти губки самые нежные и приятные на ощупь. И неспроста, потому что их предназначение — мыть разные стеклянные емкости и хрупкую кухонную утварь. Например, бокалы, фужеры, рюмки, хрустальные вазочки и т.д. В составе таких губок отсутствуют абразивные частицы, поэтому они не предназначены для отмывания подгоревших кастрюль и сковородок. Главной задачей желтой и оранжевой губки является деликатная очистка хрупких изделий.

Назначение синей губки

Такой губкой отлично отмывать эмаль и сантехнику. По уровню жесткости она следует за желтой, поэтому с устаревшими пятнами справиться ей не под силу.

Для чего предназначена красная губка

Она немного жестче желтой и оранжевой. Такая губка с легкостью справится с въевшимися загрязнениями, а также с высохшей пищей на тарелках.

Назначение губки зеленого цвета

Она имеет самую большую жесткость и способна справиться с серьезными загрязнениями. Например, устаревшим жиром, подгоревшей пищей или засохшей на сковородке едой. Если вам часто приходится мыть кастрюли и металлические сковородки, отдайте предпочтение именно губкам зеленого цвета. А вот если пятна очень сложные, то лучше воспользоваться черными губками, которые тоже продаются в магазинах.

Как часто нужно менять кухонные губки

Специалисты рекомендуют менять губки не реже раза в неделю. Если же они используются каждый день, то по мере их загрязнения, то есть даже немного чаще.

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