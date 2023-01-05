Всего 4 ингредиента и чеснок для вкуса: рецепт потрясающего салата к празднику

Этот простой салат прекрасно сочетается с любыми гарнирами и мясом

Как ни странно, но обычно самые вкусные блюда получаются из небольшого набора продуктов. Тогда вкус каждого ингредиента раскрывается по полной и общее впечатление от блюда всегда остается положительным.

Предлагаем вашему вниманию один из таких простых, зато очень вкусных салатов. Рецептом этого гениального блюда, которое можно приготовить на праздник без лишних хлопот, делится сайт skarbnychka-retseptiv.

Ингредиенты:

яйца вареные – 4 шт.

огурец свежий – 2 шт.

сыр — 150 г

кукуруза консервированная — 100 г

чеснок – 2 зуб.

укроп, соль, перец — по вкусу (для заправки)

сметана или майонез — для заправки

Приготовление:

Огурец нарезаем кубиком. Если у вас очень перезрелый овощ, то мякоть лучше вырезать и убрать, чтобы салат не "поплыл". Отварные яйца режем кубиком. Если прибавляете укроп, то берите половину пучка. Его нужно мелко нарезать. Сметану или майонез смешивают с тертым чесноком, добавляя немного перца и соли — себе по вкусу. Все ингредиенты выкладываем в глубокую миску и заправляем полученным чесночным соусом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро замариновать лук на салат и в другие блюда, не используя кипяток. Нам понадобятся только самые простые продукты и минимальное количество уксуса.