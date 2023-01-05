Как павербанк может навредить телефону и испортить его батарею

Вещи, на которые обязательно следует обратить внимание, выбирая портативную зарядку

Павербанк сейчас — вещь практически незаменимая. Если раньше в нем нуждались только те, кто часто ездит в командировку или просто путешествует, то сейчас такой внешний аккумулятор найдется чуть ли не в каждом доме. Иногда и не один, ведь от некоторых видов павербанков можно заряжать даже ноутбук.

Однако мало кто знает, что такая помощная вещь может представлять опасность для смартфона. Оказывается, портативное зарядное устройство может испортить батарею телефона. Как этого избежать, рассказывает foxnews.

Опасность павербанков для телефона

Неправильно подобранные характеристики устройства

Первое, что нужно знать: чтобы не испортить аккумулятор смартфона, нужно выбирать павербанк, соответствующий характеристикам вашего мобильного устройства. Здесь есть два основных параметра: выходное напряжение (V, вольты) и сила тока (А, амперы). Параметры выходного напряжения в павербанке и на "родной" зарядке к смартфону должны совпадать. А сила тока определяет скорость зарядки устройства и указывает на совместимость с теми или иными гаджетами. К разъему с силой тока 1 А следует подключать смартфоны, тогда как планшет требует тока в 1,5–2 А, а iPad — 2,1 А.

Если вы выберете неподходящую модель павербанка, есть высокий риск испортить свой телефон. Поэтому будьте внимательны.

Специальный предохранитель

Эксперты говорят, что павербанк должен иметь защиту от перезарядки. Если ее нет, то устройство нужно использовать очень аккуратно: как только батарея смартфона будет подходить к верхнему значению зарядки, портативное зарядное устройство следует отключить. Игнорируя этот совет, вы рискуете быстро испортить аккумулятор смартфона из-за перегрева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему на некоторых телефонах нельзя использовать быструю зарядку. Несоблюдение этого правила может привести к порче аккумулятора смартфона и другим непредсказуемым последствиям.