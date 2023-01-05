Если сбился пух и объем потерян: как вернуть пуховику нормальный вид

Предлагаем сразу 4 варианта решения проблемы

Зимние пуховики и куртки требуют особого ухода, ведь после неправильной стирки наполнитель внутри изделия может сбиться в комки. Если это произошло, не торопитесь "списывать" такую одежду. Всё можно исправить.

Распрямлять наполнитель внутри пуховика придется самостоятельно. Однако это не очень сложно, успокаивает УНИАН, предлагая сразу 4 хорошие идеи, как исправить ситуацию.

Сбился пух в куртке – в чем может быть проблема

Чаще всего такая ситуация возникает после неправильной стирки — неподходящая температура или режим стирки могут иметь очень плохие последствия для курток с наполнителями (причем, как натуральными, так и синтетическими).

Помните, что стирать куртки и пуховики нужно только в режиме "деликатной стирки". Температура должна быть не выше 40°C, а количество оборотов – 500-600 максимум. Также желательно во время стирки положить в барабан стиральной машины теннисные мячики, чтобы они постоянно сбивали пух или синтепон, пока вещь стирается.

Как вернуть пуховику объем после неправильной стирки

Если проблемы не удалось избежать, воспользуйтесь этими простыми лайфхаками:

Теннисные мячики – положите мокрую куртку обратно в стиральную машину вместе с мячиками (4-5 шт.) и включите режим отжима. Если мячиков нет, вооружитесь палкой – разложите смятый пуховик на ровной поверхности и побейте его гладкой палкой (например, ручкой от швабры). Поможет и пылесос – разложите пуховик на столе, снимите с пылесоса насадку и "пройдитесь" шлангом по поверхности куртки (мощность пылесоса нужно выбирать среднюю).

Есть еще один проверенный метод – если после стирки смялся пух или другой наполнитель внутри куртки, его можно размять руками. Вам нужно тщательно прощупать каждый сантиметр пуховика, найти все комочки и разобрать их пальцами. Учтите, что на это уйдет много времени и сил, но лайфхак 100% действенный.

Раньше мы рассказывали, что нужно сделать, чтобы очки не запотевали на морозе. Люди с плохим зрением хорошо знают, сколь некомфортно бывает в очках при перепадах температуры. Тогда на линзах образуется пелена, из-за которой абсолютно ничего не видно.