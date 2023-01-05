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Щедрая кутья по-украински: оригинальный рецепт главного рождественского блюда (видео)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Необычайно ароматным это блюдо делает добавление пряностей Новость обновлена 05 января 2023, 15:13
Необычайно ароматным это блюдо делает добавление пряностей. Фото pinterest.com

Блюдо получается очень сладким и ароматным, а его вкус приятно поразит даже гурманов

Кутья – это особое обрядовое блюдо. Ее готовят каждый год трижды, на зимние праздники. Щедрую кутью, например, принято готовить перед Старым Новым годом (с 13 на 14 января). А "щедрой" она называется, потому что обычно именно к этому блюду добавляют большое количество ингредиентов и она может быть непостной, в отличие от других двух видов.

Очень интересным рецептом щедрой кутьи поделился финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы-3" Николай Люлько. Он называет это блюдо "Щедра Кутья по-украински". Рецепт действительно поражает количеством составляющих и условиями приготовления. Именно это должно сделать это блюдо действительно особенным.

Ингредиенты:

  • Пшеница или перловка — 200 г
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сушка — 200 г
  • Вода – 1,5 л
  • Розмарин – 1 шт.
  • Лимон – ½ шт.
  • Изюм белый — 100 г
  • Изюм черный — 100 г
  • Курага или чернослив — 100 г
  • Орех грецкий — 150 г
  • Мак — 150 г
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Мед — 100 г
  • Цедра лимона из 1 шт.

Приготовление:

  1. Пшеницу или перловку предварительно замачиваем на ночь, промываем и варим в подсоленной воде 30 мин.
  2. Промываем сушку, заливаем водой и также варим 30 мин, прежде чем выключить огонь, добавляем лимон и розмарин и даем настояться.
  3. Курагу нарезаем, соединяем с изюмом и запариваем кипятком на 10 мин.
  4. Орехи измельчаем качалкой или блендером и обязательно немного поджариваем на сковородке.
  5. Мак заливаем кипятком на 1-2 часа, а затем перебиваем блендером вместе с сахаром.

Совет: все ингредиенты замешиваете в одной емкости и дайте настояться кутье 2 часа в холодильнике.

Раньше мы публиковали 5 рецептов вкусной кутьи на Рождество. В нашей подборке – блюда с разными вариантами крупы. Там вы найдете рецепт кутьи с рисом, перловкой, злаками и пшеницей.

Теги:
#Кутья #Рецепт кутьи #Рождественская кутья #Традиционная кутья #Щедрая кутья