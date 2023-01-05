Нежный паштет из куриных желудочков, покоряющий своим вкусом: простой рецепт

Блюдо, которое оценит вся семья, его можно подавать на стол и по праздникам, и в будни

Существует немало замечательных вариантов паштета. К примеру, печеночный паштет, который можно сделать очень нежным и без горчинки, или вкусный куриный паштет с добавлением свинины. Такой можно готовить большими порциями в виде заготовок "на всякий случай".

А можно сделать невероятно нежный и ароматный паштет из куриных желудочков. Такая намазка отлично подойдет для бутербродов и гренок и понравится всей семье. Простым рецептом делится Ukr.Media.

Ингредиенты:

900 г куриных желудков

8 ст.л. сливок

1 луковица

1 зубчик чеснока

30 г сливочного масла

1 ч.л. паприки

черный перец, соль — по вкусу

Приготовление:

В кастрюлю наливаем воду и доводим до кипения. Кладем куриные желудочки и отвариваем до готовности.

Тем временем лук чистим и нарезаем мелкими кусочками. Кладем на раскаленную сковороду и обжариваем до появления золотистого цвета. Затем добавляем чеснок, пропущенный через пресс, и обжариваем еще около 30 сек.

Достаем желудки из воды и перекладываем в миску. Туда же добавляем поджаренный лук с чесноком, черный перец, паприку и соль. Вливаем сливки и взбиваем все блендером в однородную массу.

Готовый паштет раскладываем по баночкам, сверху кладем сливочное масло и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем до тех пор, пока масло полностью не растает. Затем баночки достаем, даем немного остыть, закрываем крышкой и убираем в холодильник.

Видеорецепт приготовления паштета из куриных желудочков

Раньше мы рассказывали, как приготовить легкий грибной паштет из шампиньонов. Нотки пикантности этому рецепту добавляет сухой чеснок и перец. Вкус – просто фантастический.