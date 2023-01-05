Рождественские морозы уже близко: как утеплить свой дом, чтобы не замерзнуть

Несколько простых советов помогут утеплить ваш дом

В ближайшие дни Украину накроют настоящие морозы, а потому тем, кто еще не утеплил свое жилье, следует над этим задуматься. В первую очередь нужно обратить внимание на окна, ведь если в них есть щели, то в квартиру или дом будет проникать холодный воздух, двери и стены.

К вопросу утепления своего жилья следует подходить комплексно, утеплив окна, изолировав щели в оконных рамах, а также изолировав промерзающую стену пенополистирольными листами или гипсокартоном. Украинцам, которые проживают в многоквартирных домах также следует позаботиться о тепле в подъезде. Об этом рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как утеплить дом

В первую очередь необходимо проверить крышу. Это касается как частных домов, так и многоквартирных. В случае, если на ней есть повреждения, крышу следует отремонтировать.

Также немаловажной является замена металлических труб на полипропиленовые. В случае, если такой возможности нет, следует утеплить имеющиеся.

Нужно заняться и утеплением фасада дома и окон в подъезде.

Как нужно утеплять окна

Необходимо проверить оконную конструкцию на наличие щелей. В частности:

оконные рамы – при обнаружении щели следует вложить в нее уплотнитель;

места крепления подоконников – при наличии щелей их нужно заполнить монтажной пеной.

На стекла можно наклеить теплосберегающую пленку. Также можно обработать их на стыке с рамами силиконовым герметиком. Если же в вашем доме стоят современные стеклопакеты, нужно проверить плотность закрытия окон. Она может оказаться недостаточной и тогда нужно обратиться к мастеру.

Как утеплить квартиру

Чтобы сохранить в вашей квартире тепло, можно установить теплоотбивающий экран на стены за батареями. Сделать его можно своими руками, используя фольгу и картон.

Мебель следует отставить от батарей, а шторы приподнять, чтобы тепло могло свободно выходить в помещение.

Кроме этого необходимо утеплить места между дверями и стеной.

На стены также нужно обратить внимание. если есть промерзающая – изолировать ее. Это можно сделать с помощью пенополистирольных листов и гипсокартона.

Напомним, ранее мы писали о том, как можно сделать свою спальню более теплой зимой. несколько простых и практичных рекомендаций по обустройству комнаты.