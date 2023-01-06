Как сушить одежду в доме зимой и экономить: развенчаны три популярных мифа

Попытка сэкономить может вести к большим затратам

В холодное время года вещи после стирки приходится сушить в доме. Вокруг этой темы существует немало мифов, которым следуют домохозяйства в надежде сократить расходы на "коммуналку". Однако многие часто допускают ошибки, и речь не только о развешивании мокрого белья на батареях.

Как пишет издание Express, есть как минимум три мифа, которые касаются сушки вещей зимой. Важно соблюдать простые правила, когда вам нужно высушить одежду после стирки в доме. Не нужно стремиться сэкономить, так как это чревато еще большими расходами.

Миф 1: Сушка белья естественным путем — всегда самый дешевый вариант

Сушильная машина – один из энергоемких приборов в доме. Альтернатива ее использованию – сушка белья на батареях, вешалке или спинке стула. Однако со временем это может привести к проблемам и дополнительным расходам. Влага от мокрой одежды будет оставаться в воздухе, поэтому вещи будут сохнуть дольше. А повышенный уровень влажности влечет риск появления конденсата на окнах, плесени и затхлого запаха. В случае развешивания вещей на радиаторах котлу придется работать усерднее, что добавит пару нолей в платежке.

Миф 2: Открытые окна решат любые проблемы с влажностью

Открытие окна, чтобы влага от одежды выветривалась, не всегда помогает. Более того, так вы впустую тратите отопление, выпуская драгоценное тепло со сквозняком. Да и не всякая зимняя погода позволяет открывать окна в доме.

Миф 3: Осушитель – это очень дорого

Осушитель ускорит сушку одежды и предотвратит образование конденсата и плесени. Да, это не самая дешевая покупка, но мощность прибора не настолько огромна, чтобы пожирать большое количество энергии. Зато сухой воздух дешевле нагревать, чем влажный, так что осушитель поможет сэкономить на счетах за отопление.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избежать затхлого запаха при сушке вещей в комнате.