Сохранение продуктов без холодильника: что и сколько можно хранить на балконе

Полезные советы помогут сохранить определенные блюда в условиях "блэкаута"

Регулярные отключения электроэнергии, с которыми сталкиваются украинцы из-за массированных ракетных обстрелов, оставляют нас без многих привычных вещей. В их перечень можно включить и удобное пользование холодильником, предотвращающим порчу продуктов и блюд. Впрочем, большинство людей находят возможность оставить продукты в норме — благодаря их перемещению на балкон или во двор частного дома.

Сколько можно хранить разнообразные продукты на открытом воздухе, чтобы потом употреблять их без опаски за собственное здоровье, рассказывает портал "Мета Новости". При правильном подходе большинство товаров могут не только не испортиться, но и сохранить все полезные свойства.

Учитывайте, что разным продуктам необходима разная температура. Картофель можно хранить на балконе при 2-3 градусах тепла, моркови, свеклы и репа – от нуля до +2°C. Для чеснока оптимальным будет пребывание в среде с температурой от -1 до +3°C. Лук, капуста и груши тоже способны выдерживать морозы до минус 1 градуса. Яблоки и другие фрукты следует хранить на балконе, если отметки термометра показывают не менее +1-2°C.

Если вы собираетесь использовать балкон для хранения мяса, обратите внимание на несколько особенностей. Предварительно этот продукт не следует мыть водой, даже если оно порезано на куски. Вода и природные жидкости, контактируя, будут провоцировать образование бактерий. Храните мясо в плотно закрытой таре. Если же ставите емкость с мясной продукцией в какой-нибудь балконный шкаф, оставьте дверцу приоткрытой — чтобы было достаточно циркуляции воздуха для охлаждения.

В целом мясо можно оставлять на балконе не более 3 суток при максимально разрешенной температуре +5-7 градусов. Если вы воспользовались специальной кастрюлей для хранения, срок может продлиться до недели или десяти дней. Температура при этом не может превышать 4°C. Маринованное же мясо можно оставлять около 3 дней, при температуре до +7 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько времени холодильник и морозильник держат холод в условиях длительного отключения света. Есть несколько советов, которые помогут лучше сохранить готовые блюда и продукты.

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