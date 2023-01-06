Самый простой способ понять, какая батарейка рабочая, а какую можно выбрасывать: лайфхак

Элементарный способ мгновенно узнать, заряжена ли батарейка

У многих украинцев дома скопилось немало батареек. Их – из-за отключения света – порой приходится покупать целыми упаковками. И если вы не складываете немного разряженные и абсолютно пустые батарейки отдельно, определить на глаз где какая невозможно.

Однако это можно сделать, если знать об одной простой хитрости. Как быстро отличить заряженную батарейку от разряженной, рассказывает МЕТА,

Как узнать, остался ли заряд в батарейке

Чтобы проверить, заряжена ли батарейка, ее нужно просто уронить с небольшой высоты (буквально 2-3 см) на ровную поверхность, например, на стол. Теперь вопрос в том, "устояла" ли батарейка:

если она еще рабочая, то упадет с жестким звуком и, вероятнее всего, останется стоять;

если же при падении она издает приглушенный звук и падает, то элемент уже пуст.

Если вдруг этот способ не помогает, следует увеличить высоту падения батарейки – примерно до 20 см. Заряженный элемент должен упасть на бок, а разряженный может несколько раз подпрыгнуть и улететь от места падения.

Раньше мы рассказывали, как можно ускорить зарядку телефона. Эти 5 способов считаются безопасными и эффективными и пригодятся, когда времени на долгую подзарядку смартфона нет.