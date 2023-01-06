Голодная, богатая и щедрая кутья: в чем разница и какой рецепт выбрать на Сочельник
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Каждый из трех видов этого блюда имеет свои особенности
Кутья – это очень важное обрядовое блюдо, которое во время Святок готовят трижды. И каждый раз это должны быть разные рецепты. Речь идет о голодной, богатой и щедрой кутье.
В чем разница и по какому рецепту нужно готовить кутью в Сочельник – 6 января – рассказывает Styler. Также предлагаем сразу три варианта приготовления каждого из видов главного рождественского блюда.
Когда и какую кутью готовят
В канун Рождества, 6 января, готовят так называемую "богатую" кутью, а в канун Старого Нового года, на Маланки (13 января) — "щедрую". В третий раз это блюдо хозяйки подают накануне Крещения, 18 января, когда празднуется второй Сочельник. Тогда на столе должна быть "голодная" кутья.
В разных регионах Украины традиционными стали совершенно разные рецепты кутьи. Чаще всего это рождественское блюдо готовят из пшеницы или риса, хотя можно встретить и рецепты с использованием перловки и различных злаков.
В чем разница между богатой, голодной и щедрой кутьей
Богатая кутья должна быть постной, то есть в кашу нельзя добавлять масла. Голодную кутью обычно готовят только из зерна и меда. А вот в щедрую кутью нужно добавлять всего и побольше. Сюда разрешается класть сливочное масло. Такие традиции связаны с тем, что на рождественский и крещенский Сочельники действуют запреты: 6 января — последний день Рождественского поста, а 18 января — однодневный пост.
Однако, какую бы кутью вы ни готовили, принцип здесь действует один: сначала надо сварить крупу до готовности, а уже потом заправлять ее медом, маком, сухофруктами и всевозможными вкусными ингредиентами. Добавлять вкусности в кутью лучше непосредственно перед подачей на стол, так как от меда пшеница может затвердеть.
Три рецепта кутьи на разные праздники
Предлагаем вам самые простые рецепты богатой, голодной и щедрой кутьи. Если хотите, можете добавлять или менять ингредиенты по своему вкусу — главное, чтобы блюдо понравилось вам и вашей семье, ведь издавна принято, что по крайней мере ложку кутьи на Сочельник должен съесть каждый из членов семьи.
Богатая кутья
- Стакан пшеницы
- 2 стакана воды
- 0,5 стакана мака
- 100 г изюма
- 0,5 стакана грецких орехов
- 6 ст.л. компота
- Соль, сахар и мед – по вкусу
Щедрая кутья
- 400 г пшеницы
- 200 г мака
- 100 г орехов
- 100 г сухофруктов
- 100 г меда
- 2-3 ст.л. сливочного масла
- Сахар – по вкусу
- 1 ст.л. коньяка (по желанию)
Голодная кутья
- Стакан пшеницы
- 3 стакана воды
- 1 ст.л. подсолнечного масла
- Соль
- 2 ст.л. меда
Раньше мы рассказывали о запретах на Сочельник. День преддверия Рождества Христова считается особенным, поэтому наши предки верили, что есть вещи, от которых в этот день лучше воздержаться, чтобы весь год прожить в согласии и достатке.