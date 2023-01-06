Одно из 12 обязательных блюд на Сочельник: простой рецепт пампушок с чесноком

Приготовить такие постные пампушки очень просто — на это не понадобится много времени и усилий

В канун Рождества, 7 января, украинцы отмечают Сочельник. Это очень важный день, ведь на праздничный ужин должна собираться вся семья. На столе должна быть кутья и узвар, а также другие постные блюда. Общее число яств – 12. Разрешается употребление масла и рыбы.

Приготовить на Сочельник можно, например, грибную юшку или рыбный суп, борщ, тушеную капусту, маринованную сельдь, всевозможные овощные салаты, гороховую или фасолевую кашу. Также на Святой ужин часто готовят пампушки. Простым рецептом постной выпечки с чесноком делится кулинарный youtube-канал "ТИАНА готовить просто".

Ингредиенты:

Дрожжи 30 г

Сахар 1 ст.л.

Мука 480 г

Соль 0,5 ч.л.

Вода 250 мл

Подсолнечное масло 6 ст.л.

Чеснок 2-3 зуб.

Зелень (укроп или петрушка)

Приготовление:

Дрожжи соединяем с сахаром, хорошо перемешиваем и оставляем в теплом месте на 15 мин. После этого добавляем просеянную муку, соль и теплую воду (38-40 градусов). Перемешиваем и замешиваем тесто.

Добавляем половину порции масла и вымешиваем, чтобы тесто впитало масло, а затем вымешиваем его еще 5 мин. Готовое тесто должно быть мягким и немного липнуть в руки.

Форму, в которой будем запекать пончики, устилаем пергаментной бумагой и смазываем маслом. Тесто делим на 9 частей и формируем шарики. Выкладываем их в форму на небольшом расстоянии друг от друга. Оставляем в теплом месте на 15 мин.

Запекаем пончики в разогретой до 200 градусов духовке – 20-25 мин.

Тем временем готовим чесночную намазку: до 3 ст.л. масла добавляем пропущенный через пресс чеснок. Хорошо все перемешиваем и отставляем, пока не допекутся булочки. Их нужно щедро смазать растительным маслом с чесноком. Сверху пышки посыпают мелко резаной зеленью – укропом или петрушкой.

Видеорецепт приготовления постных пончиков с чесноком

Раньше мы рассказывали, в чем разница между богатой, щедрой и голодной кутьей и когда какую готовят. Каждый из трех видов этого блюда имеет свои особенности приготовления и подается в определенный день Святок.