Как узнать, прослушивают ли ваш телефон: признаки, указывающие на постороннее вмешательство

Прослушивание может быть одной из причин, почему телефон быстро "садится"

С появлением современных смартфонов и Интернета люди все меньше общаются с помощью обычных телефонных звонков. Объяснить это очень просто — гораздо легче написать другому человеку в мессенджер или даже послать ему голосовое сообщение, чем отвлекаться на обычный звонок и ожидать, пока абонент возьмет трубку.

Впрочем, это совсем не значит, что наши мобильные телефоны теперь защищены от прослушивания. Ваши приватные разговоры все еще могут быть услышаны посторонними людьми. Проверить, не прослушивается ли ваш смартфон, можно с помощью нескольких простых трюков, сообщает "ЖЖУК".

Как именно могут прослушивать телефон

Подключение к SS7. Подобным методом чаще всего пользуются злоумышленники и хакеры. Прослушивание осуществляется через номер абонента, на который посылается специальный запрос SRI4SM. В ответ на подобное уведомление поступает международный идентификатор абонента, а также адрес коммутатора мобильного оператора. Полученные данные злоумышленники заносят в биллинговую систему, получая таким образом полный доступ к разговорам человека. Использование линии СОРМ. Такую систему используют многие операторы связи по требованию правоохранителей. Применение специальных программ. На рынке хакерского ПО можно приобрести специальное приложение, которое будет прослушивать телефон определенного человека. Попасть в подобную ловушку очень просто — достаточно установить троянскую программу, которая будет незаметно собирать всю вашу информацию.

Признаки прослушивания телефона

А вот три основных признака, которые могут свидетельствовать о прослушивании вашего смартфона:

1 — Повышенный нагрев и быстрый разряд батареи

На современном устройстве установлено множество программ, тратящих драгоценный заряд аккумулятора. Однако если телефон просто лежал некоторое время с выключенным интернетом и закрытыми фоновыми программами, а на ощупь — теплый или даже горячий, это серьезный сигнал о работе троянского ПО.

2 — Частые сбои и ошибки

В операционной системе Android иногда могут случаться небольшие ошибки, но когда это происходит с очевидной регулярностью, стоит насторожиться. Телефон не должен самопроизвольно выключаться, перезагружаться или сбрасывать настройки и вызовы без видимых причин. Если это происходит, то есть вероятность, что ведется прослушивание смартфона.

3 — Посторонние звуки во время разговоров

Если во время разговора вы услышали посторонние шумы или помехи, ни вы, ни другой абонент ничего при этом не делали, стоит задуматься о возможном прослушивании устройства. А если еще и слышны посторонние голоса, то оснований сомневаться в прослушивании не остается.

Как проверить смартфон на прослушивание – специальные комбинации

Посредством общих признаков не всегда можно понять, что ваши разговоры попадают к посторонним людям. Лучше убедиться в этом, используя специальные коды и комбинации для проверки.

Проверить телефон на прослушивание разрешают специальные комбинации USSD. Их нужно вводить в поле набора номера, затем нажимать по значку вызова. Вот основные комбинации:

*#62# — так вы можете узнать, на какой номер переадресовывается информация. В пункте "Голосовая связь" будет указан конкретный номер, на который переадресовываются звонки. Если никакого номера нет, значит, мобильный телефон не прослушивается.

— так вы можете узнать, на какой номер переадресовывается информация. В пункте "Голосовая связь" будет указан конкретный номер, на который переадресовываются звонки. Если никакого номера нет, значит, мобильный телефон не прослушивается. *#21# — помогает выяснить, включена ли на вашем гаджете переадресация вызовов и текстовых сообщений на другой номер телефона. Актуально как для Android, так и для iPhone. В открывшемся окне должна появиться информация, указывающая на выключенную переадресацию. Если же звонки передаются кому-то, есть вероятность прослушивания телефона.

— помогает выяснить, включена ли на вашем гаджете переадресация вызовов и текстовых сообщений на другой номер телефона. Актуально как для Android, так и для iPhone. В открывшемся окне должна появиться информация, указывающая на выключенную переадресацию. Если же звонки передаются кому-то, есть вероятность прослушивания телефона. *#33# — поможет узнать, следует ли блокировать функции SMS, MMS, а также о внесении номеров телефона в черный список.

— поможет узнать, следует ли блокировать функции SMS, MMS, а также о внесении номеров телефона в черный список. *777# — комбинация для проверки и отключения прослушивания от оператора сотовой связи в Украине (Vodafone, Киевстар, Lifecell). Введите этот код в поле набора номера и нажмите кнопку вызова. Через несколько секунд на экране появится информация о текущем балансе и операторское меню. В нем обратите внимание на пункты, связанные с переадресацией вызовов.

Если все вышеуказанные решения не дают вам уверенности, можно обратиться непосредственно к оператору мобильной связи. Компания, скорее всего, имеет специальное оборудование, позволяющее проверять линии. Однако помните, что, вероятнее всего, такая услуга будет платной.

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