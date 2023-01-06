Как быстро сделать свечу своими руками: два лайфхака от участника реалити "Пара на миллион"

Два простых способа, как сделать в домашних условиях быстро сделать свечу

По Украине продолжаются плановые отключения электроэнергии, а также из-за массированных обстрелов бывают перебои с отоплением. В связи с этим многим украинцам приходится задумываться об альтернативных источников света и обогрева. Одним из таких могут являться свечи. "Телеграф" расскажет, как сделать их своими руками.

С помощью нескольких свечей можно немного обогреть помещение и прибавить света при отключениях. Кандидат химических наук и участник реалити "Пара на миллион" на Новом канале Глеб Репич поделился полезным советом, как изготовить долго горящую свечу в домашних условиях.

Что понадобится для создания свечи

мыло (подойдет как хозяйственное, так и обычное, косметическое),

уксус;

фитиль.

Как сделать свечу

Мыло следует потереть на крупной терке, а затем опустить в горячую воду, пока оно полностью не растворится;

Затем нужно добавить уксус. Раствор должен стать кислым;

Расплавьте образовавшиеся жирные кислоты, залейте их в форму и вставьте фитиль;

Чтобы вытащить свечу после застывания, поместите форму в емкость с кипятком, и она легко выпадет сама.

В эфире "Сніданок. Онлайн" Глеб Репич поделился еще одним лайфхаком, как сделать свечу из подручных средств.

Что понадобится

жестяная банка;

вата;

растительное масло.

Как сделать свечу

Для начала нужно отрезать дно банки так, чтобы краев осталось примерно 2-3 сантиметра (вырезать следует аккуратно, оставляя "язычок", который потом будет завернут внутрь);

Затем вату нужно свернуть в форме фитиля и закрепить на изгибе "язычка";

После чего следует налить масло в жестяную форму, фитиль немного выжать и можно зажигать свечу.

По словам эксперта, такая свеча может гореть целый день. Однако она издает не очень приятный запах, но в условиях отсутствия тепла и света этот минус не так сильно будет привлекать внимание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что для обогрева помещения можно также использовать самодельный обогреватель. Его можно сделать, к примеру, используя жестяную банку и еще несколько материалов.