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Как быстро сделать свечу своими руками: два лайфхака от участника реалити "Пара на миллион"

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Как сделать свечу своими руками Новость обновлена 06 января 2023, 18:10
Как сделать свечу своими руками. Фото pexels.com

Два простых способа, как сделать в домашних условиях быстро сделать свечу

По Украине продолжаются плановые отключения электроэнергии, а также из-за массированных обстрелов бывают перебои с отоплением. В связи с этим многим украинцам приходится задумываться об альтернативных источников света и обогрева. Одним из таких могут являться свечи. "Телеграф" расскажет, как сделать их своими руками.

С помощью нескольких свечей можно немного обогреть помещение и прибавить света при отключениях. Кандидат химических наук и участник реалити "Пара на миллион" на Новом канале Глеб Репич поделился полезным советом, как изготовить долго горящую свечу в домашних условиях.

Что понадобится для создания свечи

  • мыло (подойдет как хозяйственное, так и обычное, косметическое),
  • уксус;
  • фитиль.

Как сделать свечу

  • Мыло следует потереть на крупной терке, а затем опустить в горячую воду, пока оно полностью не растворится;
  • Затем нужно добавить уксус. Раствор должен стать кислым;
  • Расплавьте образовавшиеся жирные кислоты, залейте их в форму и вставьте фитиль;
  • Чтобы вытащить свечу после застывания, поместите форму в емкость с кипятком, и она легко выпадет сама.

В эфире "Сніданок. Онлайн" Глеб Репич поделился еще одним лайфхаком, как сделать свечу из подручных средств.

Что понадобится

  • жестяная банка;
  • вата;
  • растительное масло.

Как сделать свечу

  • Для начала нужно отрезать дно банки так, чтобы краев осталось примерно 2-3 сантиметра (вырезать следует аккуратно, оставляя "язычок", который потом будет завернут внутрь);
  • Затем вату нужно свернуть в форме фитиля и закрепить на изгибе "язычка";
  • После чего следует налить масло в жестяную форму, фитиль немного выжать и можно зажигать свечу.

По словам эксперта, такая свеча может гореть целый день. Однако она издает не очень приятный запах, но в условиях отсутствия тепла и света этот минус не так сильно будет привлекать внимание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что для обогрева помещения можно также использовать самодельный обогреватель. Его можно сделать, к примеру, используя жестяную банку и еще несколько материалов.

Теги:
#Зима #своими руками #Свеча #Лайфхак #Отключения света