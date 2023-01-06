Новая магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни: когда ждать "удара"
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Метеочувствительным стоит быть готовыми
Январь 2023 года не будет отличаться заметной геомагнитной активностью, а потому магнитных бурь в нем будет мало.
Как говорится в материале 1+1, после первой бури, которая накрывала Землю с 3 по 5 января, произойдет еще одна уже в начале следующей недели.
Отмечается, что слабые возмущения в магнитосфере будут происходить с 10 по 13 января. Из-за незначительной интенсивности заметного влияния на меточувствительных людей они не окажут, но из-за их длительности вероятность перепадов в самочувствии все же существует.
Как известно, магнитные бури являются следствием взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Они могут оказывать влияние на чувствительную электронику и на некоторые категории людей.
Характерными "симптомами" являются:
- нарушение сна,
- раздражительность и подавленное настроение,
- головная боль или головокружение,
- боль в сердце,
- повышенное или пониженное артериальное давление,
- боль в спине и суставах,
- апатия и тревога,
- обострение хронических заболеваний.
Впрочем, у отдельных людей могут быть и свои особенные формы проявления.
Напомним ранее "Телеграф" писал о том, как защитить себя от воздействий магнитных бурь. Кроме того, мы ранее сообщали о рецептах простых настоек, которые могут помочь защититься от волнений геомагнитного поля.