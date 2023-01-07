С Рождеством! Лучшие поздравления со светлым праздником в стихах и прозе

Красивые поздравления с Рождеством для самых родных

Рождество считается самым светлым праздником года, ведь именно в этот день на свет явился Спаситель рода человеческого – Иисус Христос. По юлианскому календарю этот праздник приходится на 7 января.

На Рождество принято иди в храм, а затем собирать дома за большим столом всю свою семью, колядовать и искренне поздравлять всех родственников, друзей и близких с этим большим праздником. "Телеграф" собрал лучшие поздравления с Рождеством Христовым, которыми вы можете поделиться с теми, кто для вас действительно важен.

Поздравления с Рождеством в стихах

Пусть в Вашем доме согласие царит,

А любовь ребенка за вами идет,

Желаю хозяевам счастья и урожая,

Всем добрым людям здоровье желаю.

Христос рождается! Славим Его!

***

На столе праздничный ужин,

Вся семья за столом.

Открывает ангел дверь

Позолоченным крылом.

Пахнет сеном и кутьей.

Звезда сияет, снег скрипит.

И колядка над землей

С белым ангелом летит.

***

***

Пусть ангел коснется вас нежно крылом,

Согреет вам сердце Рождественским теплом,

Пусть здоровье и любовь наполнят ваш дом,

И счастье надолго поселится в нем!

Христос рождается! Славим Его!

***

Пусть вам засияют Рождественские огни!

Здоровья и благополучия вашей семье!

Желаю, чтобы всегда работа была,

И чтобы только радовалась вся ваша семья.

Чтобы наступающий год был лучше всех,

Вам согласия в доме и во всех делах чтоб был только успех!

***

Поздравляю с Христовым Рождеством!

Праздник пусть несет с собою счастье,

Пусть улыбки охраняют дом,

Отводя печали и ненастья.

Пусть здоровье, радость и добро

Верно вас всю жизнь сопровождают.

Пусть на сердце царствует тепло,

Свет любви и мира освещает!

Поздравление с Рождеством в прозе

Христос родился! Славим Его! Пусть светлый праздник Рождества Христова принесет мир и согласие в каждый дом. Пусть все невзгоды уйдут в небытие, а рядом всегда шагают счастье и любовь. Мирного и светлого Рождества!

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От всего сердца поздравляю вас, дорогие мои, с Рождеством Христовым! Пусть этот важный и светлый праздник наполнит вашу жизнь радостью, теплом и заботой от тех, кого вы любите. Желаю вам также взаимной любви и уважения, семейного уюта вашего дома. Ангел-хранитель пусть бережет вас от любых проблем, которые время от времени появляются в жизни.

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С праздником, с Рождеством! Желаю, чтобы за твоей спиной всегда был Ангел-хранитель, который будет защищать от любых проблем. Крепкого здоровья тебе и твоим родным. Береги тебя Господь!

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Мое поздравление с Рождеством простое: будьте здоровы и счастливы, и да наступит наконец-то наш победный мир, а все планы сбудутся! Христос родился! Славим Его!

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Со светлым праздником Рождества! Пусть в вашем доме царит уют, достаток и благополучие, а в семье никогда не случается ссор и споров. Пусть этот светлый праздник приносит только радость и счастье.

Раньше мы также рассказывали, когда колядуют и щедруют в Украине в этом году. А еще — делились самыми простыми колядками, которые смогут быстро заучить даже маленькие дети.