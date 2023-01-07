С Рождеством! Лучшие поздравления со светлым праздником в стихах и прозе
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Красивые поздравления с Рождеством для самых родных
Рождество считается самым светлым праздником года, ведь именно в этот день на свет явился Спаситель рода человеческого – Иисус Христос. По юлианскому календарю этот праздник приходится на 7 января.
На Рождество принято иди в храм, а затем собирать дома за большим столом всю свою семью, колядовать и искренне поздравлять всех родственников, друзей и близких с этим большим праздником. "Телеграф" собрал лучшие поздравления с Рождеством Христовым, которыми вы можете поделиться с теми, кто для вас действительно важен.
Поздравления с Рождеством в стихах
Пусть в Вашем доме согласие царит,
А любовь ребенка за вами идет,
Желаю хозяевам счастья и урожая,
Всем добрым людям здоровье желаю.
Христос рождается! Славим Его!
***
На столе праздничный ужин,
Вся семья за столом.
Открывает ангел дверь
Позолоченным крылом.
Пахнет сеном и кутьей.
Звезда сияет, снег скрипит.
И колядка над землей
С белым ангелом летит.
***
***
Пусть ангел коснется вас нежно крылом,
Согреет вам сердце Рождественским теплом,
Пусть здоровье и любовь наполнят ваш дом,
И счастье надолго поселится в нем!
Христос рождается! Славим Его!
***
Пусть вам засияют Рождественские огни!
Здоровья и благополучия вашей семье!
Желаю, чтобы всегда работа была,
И чтобы только радовалась вся ваша семья.
Чтобы наступающий год был лучше всех,
Вам согласия в доме и во всех делах чтоб был только успех!
***
Поздравляю с Христовым Рождеством!
Праздник пусть несет с собою счастье,
Пусть улыбки охраняют дом,
Отводя печали и ненастья.
Пусть здоровье, радость и добро
Верно вас всю жизнь сопровождают.
Пусть на сердце царствует тепло,
Свет любви и мира освещает!
Поздравление с Рождеством в прозе
Христос родился! Славим Его! Пусть светлый праздник Рождества Христова принесет мир и согласие в каждый дом. Пусть все невзгоды уйдут в небытие, а рядом всегда шагают счастье и любовь. Мирного и светлого Рождества!
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От всего сердца поздравляю вас, дорогие мои, с Рождеством Христовым! Пусть этот важный и светлый праздник наполнит вашу жизнь радостью, теплом и заботой от тех, кого вы любите. Желаю вам также взаимной любви и уважения, семейного уюта вашего дома. Ангел-хранитель пусть бережет вас от любых проблем, которые время от времени появляются в жизни.
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С праздником, с Рождеством! Желаю, чтобы за твоей спиной всегда был Ангел-хранитель, который будет защищать от любых проблем. Крепкого здоровья тебе и твоим родным. Береги тебя Господь!
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Мое поздравление с Рождеством простое: будьте здоровы и счастливы, и да наступит наконец-то наш победный мир, а все планы сбудутся! Христос родился! Славим Его!
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Со светлым праздником Рождества! Пусть в вашем доме царит уют, достаток и благополучие, а в семье никогда не случается ссор и споров. Пусть этот светлый праздник приносит только радость и счастье.
Раньше мы также рассказывали, когда колядуют и щедруют в Украине в этом году. А еще — делились самыми простыми колядками, которые смогут быстро заучить даже маленькие дети.