Простые изменения, чтобы обогреть ваш дом зимой: тратить целое состояние не придется

Утеплить комнаты можно даже без обогревателя

В зимнее время года во многих квартирах и домах температура в помещении может быть некомфортной. Включать котел на максимум или покупать обогревать – не очень выгодно. К счастью, простые способы обеспечат дополнительный обогрев жилища без огромных затрат.

О лайфхаках по утеплению дома зимой рассказывает Express. Есть несколько действенных вариантов, которые помогут сохранить тепло. Один из советов и вовсе прост, так как предполагает лишь перестановку мебели.

Закройте двери в неиспользуемые комнаты

Важно, чтобы двери в неиспользуемых комнатах оставались закрытыми. Это помогает уменьшить площадь помещений в вашем доме, которые вы пытаетесь обогреть. Если таких помещений нет, то хотя бы не забывайте закрывать дверь в ванную комнату.

Повесьте шторы

Окна без штор будут отводить драгоценное тепло из помещения. Поэтому создайте барьер между вашим домом и холодной погодой снаружи с помощью штор. Больше всего подойдет плотный материал с термоподкладкой для дополнительного тепла. Открывайте шторы и жалюзи днем в солнечную погоду, и закрывайте, как только солнце садится.

Уберите сквозняки

Сквозняки пропускают тепло и впускают внутрь холодный воздух. Воспользуйтесь так называемыми антисквозняковыми устройствами. Это может липкая лента для подоконников или заглушки под двери.

Антисквозняк под дверь

Переместите мебель

Низкая температура в комнате может быть и потому, что диван или кровать загораживают радиатор. Поэтому переставьте мебель так, чтобы она не блокировала батареи. Вы будете потрясены, увидев, насколько это может утеплить комнату.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как согреться в холодном доме в случае отключения отопления.