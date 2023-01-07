Зимняя хандра отступает: финские способы повысить себе настроение в холода

Простые и практичные рекомендации на каждый день

Зимой у многих людей настроение не на высоте. Однако есть способы сделать его лучше. Им можно поучиться у северных народов, например финнов, в части страны у которых зима очень холодная и длится значительно дольше трех месяцев, а солнце почти не восходит.

Среди популярных советов по улучшению настроения и самочувствия у жителей Финляндии на первом месте стоят прогулки. Даже если на улице мороз — финны выходят и активно двигаются, гуляют, занимаются спортом. Немаловажно также чувствовать себя комфортно при любой погоде — жители Финляндии отдают предпочтение удобной и теплой одежде. Заниматься можно не только спортом, а и вообще своими любимыми делами — все для поднятия настроения.

В сумрачные дни они используют лампы дневного света, чтобы наладить сон. Также в почете различные горячие напитки, среди которых кофе, какао, различные чаи. Популярны горячие ягодные напитки и вообще — употребление местных ягод, а в качестве приятного бонуса — в ходу шоколад.

Нельзя говорить о зиме в Финляндии и не упомянуть финскую сауну — она очень популярна в стране, есть даже в низкоэтажных домах в квартирах. Для финнов сауна — это не только про согревание, а еще и по общение. В рекомендациях для студентов, приехавших в университет в Турку (около -25 зимой), отмечается, что сауны — одно из немногих мест, где финны рады пообщаться с незнакомцами. Окружить себя друзьями — один из популярных советов, как пережить темную финскую зиму.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие современные гаджеты помогут сделать зимний сезон более приятным. Нагреватель и стерилизатор для полотенец и аромастельки с подогревом в микроволновке — кажется, будущее уже наступило.