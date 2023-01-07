Как правильно проветривать комнату, если на улице мороз: правило "5x5"

Проветривание должно проводиться ежедневно и не раз, однако, когда за окном холод и мороз, делать этого совсем не хочется

Регулярно проветривать помещение очень важно. Это нужно делать каждый день как летом, так и зимой. Однако, если в жару открыть окно на 15-20 мин – совсем не проблема, то в морозную погоду за это время вы полностью охладите квартиру и точно будете не в восторге от такой идеи.

Как правильно проветривать комнаты зимой и что такое правило "5х5", рассказывает Ukr.Media. Узнав об этой хитрости, вы больше не будете бояться фразы "впусти немного свежего воздуха", когда за окном свирепствуют морозы.

Правило 5x5

Если весной и летом проветривать помещение можно в течение длительного времени, то зимой подобная тактика может обернуться против вас. Поэтому следует воспользоваться другим вариантом – так называемой "прерывистой" или "поперечной вентиляцией 5х5".

Прерывистая вентиляция – это когда вы несколько раз в день ненадолго открываете окна. Это правило зимой можно подвести под формулу "5х5", то есть проветривать помещение 5 раз в день по 5 мин. Так целесообразно поступать, если вы весь день дома. В противном случае можете воспользоваться правилом "3х5" – проветривать комнату трижды в день по 5 мин (утром, вечером, когда возвращаетесь домой, и перед сном).

Ранее мы рассказывали о немецком методе проветривания квартиры. В немецкой методике есть свои правила и касаются они, в частности, количества раз и продолжительности проветривания.