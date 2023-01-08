Собор Пресвятой Богородицы 8 января: что категорически нельзя делать в этот праздник

В народе этот день называли "Бабьими кашами"

После Рождества Христово в православной церкви отмечают еще один важный праздник — Собор Пресвятой Богородицы. Именно 8 января верующие прославляют Богоматерь — Деву Марию, которая дала жизнь Спасителю Иисусу Христу.

Свое название праздник получил из-за того, что именно 8 января происходит соборное чествование всех людей, близких Иисусу Христу и Деве Марии. "Телеграф" рассказывает о традициях церковного праздника, а также о главных запретах 8 января.

Собор Пресвятой Богородицы-2023: традиции праздника

В народе Собор назывался "Бабьи каши", поскольку издавна праздник считается женским. В этот день женщины варили кашу, угощали ею гостей, рожениц, повитух и беременных. Также пекли хлеб и приносили его в церковь, а там оставляли у алтаря. В храмах же бездетные женщины обращались к Деве Марии и просили ее, чтобы та даровала им ребенка.

Что нельзя делать 8 января

Работать беременным женщинам или их мужьям.

Остальным хозяйкам и молодым девушкам 8 января выполнять домашнюю работу, стирать и шить.

Совершать манипуляции с постельным бельём: покупать, стирать или менять.

Сильно экономить и жадничать.

Брать в руки веревки и нитки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине щедруют в 2023 году.