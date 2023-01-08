Три эффективных способа высушить волосы зимой без фена

Простейшие способы сделать так, чтобы волосы высохли максимально быстро

Зима – это постоянные заботы. Кроме того, что в холодное время можно как промочить ноги, так и изрядно их отморозить, или шлепнуться на скользкой дороге, так еще и выйти на улицу с мокрой или даже немного влажной головой не получится.

Если вы только что помыли волосы, а высушить их феном нет возможности, не беспокойтесь — очень скоро вы сможете выйти из дома. Как сделать волосы сухими без использования фена, рассказывает Ukr.Media. Сайт предлагает сразу три рабочих лайфхака – для разных случаев и в зависимости от того, насколько быстро вы хотите высушить мокрые волосы.

Подготовительный этап и высушивание волос полотенцем

Начинаем сушить волосы с удаления лишней влаги: возьмите сухое полотенце и тщательно промокните каждую прядь, закутывая их в ткань и отжимая. Будьте осторожны, ведь влажные волосы легко повредить, поэтому тереть их или растягивать не стоит.

Если у вас длинные волосы и полотенце быстро стало влажным, берите другое – сухое. Помните, что если будете тереть мокрую голову таким же полотенцем, надеяться на вау-эффект – бесполезно.

Лучше выбирать полотенце из микрофибры, поскольку эти волокна мягкие и эффективнее впитывают воду, а значит, быстрее высушат ваши волосы.

Отделяйте пряди шириной примерно 5 см и проходите по ним полотенцем от корней до самых кончиков. Повторяйте эту процедуру несколько раз.

Когда ваши волосы будут уже не мокрыми, а влажными, хорошо их расчешите. Лучше всего использовать расческу с широкими зубчиками – так вы точно не повредите волосы.

Метод двух полотенец

При невозможности воспользоваться феном это будет, пожалуй, самый быстрый способ высушить волосы. Но этот лайфхак сработает только при условии, что у вас есть отопление и батареи достаточно горячие.

Положите сухое полотенце на батарею, а сами тем временем подсушивайте пряди другим полотенцем – по тем методам, что описаны выше. Затем снимите полотенце с батареи и обмотайте им влажные волосы. Подождите 5 мин – тепло от разогретого полотенца поможет волосам быстрее сохнуть. Можете повторить такую процедуру, чтобы дело обстояло еще быстрее.

Бумажные полотенца

Еще одна возможность подсушить влажные волосы – использование бумажных полотенец. Но они должны быть достаточно плотными, чтобы бумага не осталась у вас на голове. Метод прост: после того, как подсушите только что вымытые волосы полотенцем из микрофибры, пройдитесь по каждой пряди бумажным полотенцем.

Раньше мы рассказывали, в какой комнате дома нельзя сушить одежду. Если вы не прислушиваетесь к этому совету, рискуете развести дома лишнюю сырость и плесень.