Острый суп и правильное дыхание: топ-10 необычных способов согреться на улице в мороз

Простые лайфхаки помогут уберечься от ненужного переохлаждения и вероятного обморожения конечностей

Украину накрывают непродолжительные, но весьма ощутимые морозы. Для нынешней достаточно теплой зимы такой контраст будет разительным, так что организм может отреагировать на изменение температур весьма непредсказуемо. Как во время сильных холодов правильно одеваться, мы уже рассказывали. Сейчас же подкинем несколько советов, как можно обезопасить себя в мороз с помощью простых, но весьма действенных лайхфаков.

Детальнее сообщает издание "Сегодня". Некоторые из рекомендаций могут показаться необычными, но они действительно помогают сохранить тепло и не замерзнуть во время прогулки по зимним улицам во время серьезных "минусов".

Пейте имбирный чай

Корень имбиря оказывает согревающее действие, ведь влияет на улучшение кровообращения и повышение общей температуры тела. Выбирать такой напиток в холодное время года — идеальный вариант для "подогрева" организма.

"Да" жирной пищи

Если вы планируете долго находиться на улице во время морозов, употребляйте в пищу продукты, которые будут долго перевариваться. Это не значит, что нужно переедать: отдайте предпочтение орешкам, авокадо, увеличивайте количество масел в блюдах и т.д.

Обращайте внимание на дыхание

Чтобы помочь крови лучше циркулировать, следует правильно дышать. Если вы чувствуете, что начинаете замерзать, попробуйте задержать дыхание на 20-30 секунд, а затем медленно выдохнуть. В крови накопится больше углекислоты, которая поднимет температуру тела.

Держите конечности в тепле

Одеваться в морозы теплее — банальный, но действенный способ не получить обморожение. Именно поэтому в ход лучше пускать шапку, тёплые носки и перчатки. Нелишним станет и уютный шарф.

"Вооружитесь" карандашом

Теперь немного удивительных лайфхаков. Если вы чувствуете, что руки сильно мерзнут, возьмите карандаш и разотрите его между ладонями. Давление на определенные биологически активные точки, которые есть на ладонях, помогут быстро разогнать кровь в конечностях.

Попробуйте острый суп

Острые приправы, особенно перец чили, ускоряют обмен веществ в организме. Это происходит за счет вещества капсаицин, который поможет вам производить больше тепла. Но если у вас есть проблемы с желудком, то таким способом лучше не злоупотреблять.

Не говорите на морозе

Когда мы разговариваем, то теряем большую долю тепла. В морозы это наиболее ощутимо. Лучшим вариантом для похолодания будет упомянуть о ношении маски или хотя бы теплого шарфа, который можно намотать на лицо. Но не пытайтесь много говорить с такой защитой — если она промокнет, то воздух, который вы будете вдыхать, покажется еще более ледяным.

Возьмите горчичники

Перечные пластыри или сухие горчичники, уложенные в носки, помогают согреваться в течение многих часов. При этом следует сохранять ноги сухими, иначе эффекта от медсредств не будет.

Меньше нервничайте

Странный совет для людей, живущих во время войны, но он действительно действенный. Дело в том, что в стрессе наш организм позволяет крови отливать от конечностей. Это, конечно же, остро ощущается во время холодов, ведь руки и ноги начинают сразу серьезно мерзнуть. Если вам не удается улучшить эмоциональный фон, попробуйте тренировать организм по-другому: ненадолго напрягайте мышцы, а затем резко расслабляйте их. Это нужно повторять несколько раз, пока кровообращение не улучшится.

Готовьтесь к выходу на улицу

Положить перчатки и шапку на батарею – меньшее, что вы можете сделать перед прогулкой. Также нелишне будет взять с собой термос с теплым напитком (например, с уже упомянутым имбирным чаем).

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