Что делать, чтобы кожаные сапоги блестели, не было влаги и запаха: лайфхаки с колготками

Не спешите выбрасывать порвавшиеся колготки

Даже самые дорогие и модные колготки со временем изнашиваются. Однако не спешите их выбрасывать — они еще могут пригодиться в быту. Например, использовать старые, рваные и уже ненужные колготки при уходе за кожаной обувью.

Лайфхаки с колготками помогут сохранить обувь в лучшем виде и избавить от влаги и неприятного запаха внутри. Об этом пишет cpykami.

Как использовать колготки

Чтобы кожаная обувь была хорошо отполирована и больше не промокала, отрезаем кусочек колготок и смачиваем в касторовом масле. Натираем ими чистую обувь.

Колготки также впитывают влагу и устраняют неприятный запах. Для этого отрезаем кусочек колготок. Завязываем с одной стороны, чтобы получился мешочек. Насыпаем 2 ст. л. соды и столько же соли. Завязываем. Если просыпается и есть дыры — отрезаем еще кусочек колготок. Мешочек кладем внутрь обуви и оставляем так на ночь. На утро от влаги и "амбре" не останется и следа!

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