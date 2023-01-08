Чтобы очки не запотевали: четыре способа навсегда избавиться от проблемы

Средство от запотевания найдется в любом доме

Каждый, кто носил любые очки зимой знает, как иногда бывает проблематично избавиться от запотевания линз, особенно если часто заходить с холода в теплое помещение.

Впрочем, как информирует ukr.media, есть простые и действенные способы избавиться от этой проблемы, а необходимые для этого средства можно найти в любом доме.

Основные причины запотевания линз зачастую заключаются в перепаде температур из-за которого в теплом помещении на холодных стеклах очков образуются капли конденсата. Точно так же запотевание может образоваться и из-за выдыхаемого воздуха.

Ну а чтобы на очках не скапливался конденсат можно воспользоваться несколькими простыми лайфхаками.

Берется небольшое количество шампуня и смешивается с водой в пропорциях 1 к 1. Получившийся раствор надо нанести на сухую тряпку, после чего протереть нею очки. Затем линзы надо вытереть насухо и можно спокойно выходить на мороз.

Вместо шампуня можно использовать жидкое мыло, которое не надо даже разводить в воде.

Хорошо подойдет для этих целей глицерин, его надо наносить на стекла с обеих сторон. Стеклам надо дать высохнуть, а потом протереть сухой тряпкой.

Можно использовать и сухое мыло. Для этого линзы надо смочить водой, а затем провести по них бруском и затем вытереть сухой тряпкой.

Напомним, раньше мы рассказывали, в какой комнате дома нельзя сушить одежду. Если вы не прислушиваетесь к этому совету, рискуете развести дома лишнюю сырость и плесень.