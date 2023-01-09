Чтобы избавиться от "катка" во дворе, полейте дорожки этим раствором: результат мгновенный

Бороться со льдом на дорожках помогут подручные средства

С приходом холодов и морозов каждый желающий и даже те, кто этого вовсе не хочет, имеет возможность прокатится на "катке" под названием скользкие дорожки. "Стандартное" решение проблемы — соль или песок, однако они не всегда работают. Что же делать, чтобы избавиться от корки льда на дороге?

Как отмечает портал "Вкусно+", опытные дачники и владельцы частных домов уже давно нашли выход из этой ситуации. Что нужно делать — читайте далее.

Чем обработать дорожки у дома, чтобы они не были скользкими

Вам понадобится вода, средства для мытья посуды и технический спирт. Смешайте два литра теплой воды с пятью ложками моющего и влейте еще 100 миллилитров технического спирта. Этим раствором залейте тропинки.

Также может помочь еще смесь кипятка и уксуса. Смещайте жидкости в равных пропорциях и полейте обледенелые дорожки. После такого полива ледяная корка быстро исчезнет.

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