Зимний лайфхак для водителей: как сделать, чтобы "дворники" не примерзали к стеклу

Эксперты рассказали, как безопасно возобновить работу стеклоочистителей, а чего делать в таком случае точно нельзя

Зимний период – один из опасных, как для начинающих водителей, так и для опытных автомобилистов. При понижении температуры и выпадении снега у владельцев авто появляется немало забот: начиная от необходимости сменить резину и прогревать машину, и заканчивая тем, что автомобиль время от времени приходится "освобождать" от ледяной корки.

Еще одна распространенная зимой проблема — "дворники", которые примерзают к лобовому стеклу, и могут сломаться. Что делать, чтобы уберечься от такой неприятности, рассказывают эксперты "Авто Мир".

1 совет: Правильный подогрев

Если вы можете попасть в салон авто (ведь бывает, что примерзают и двери), запустите двигатель и направьте поток воздуха климатической системы на лобовое стекло. Важно включить именно эту систему, а не встроенный электрический обогрев, ведь в последнем случае от резкого перепада температуры может треснуть стекло.

2 совет: Механическая очистка

Если есть скребок ото льда, попробуйте очистить стекло механическим способом, пока оно нагревается со стороны салона. Так процесс заметно ускорится.

3 совет: Стеклоомыватель и специальные средства

Если в багажнике есть канистра с зимним омывателем или специальное средство для размораживания стекла, можно использовать их – спирт может помочь ослабить ледяную хватку. Поможет, например, жидкость, содержащая более 35% спирта. Это самый дешевый способ, но эффект, к сожалению, продлится недолго.

Что нельзя делать, если примерзли "дворники"

Ни в коем случае нельзя поливать замерзшее стекло кипятком – трещина в таком случае гарантирована. Не стоит пытаться оторвать примерзлый стеклоочиститель руками – сломаете. Не пытайтесь воспользоваться встроенной системой омывания стекла, потому что она сразу запускает примерзлые стеклоочистители – так вы можете их сломать. Не пытайтесь подложить что-нибудь под "дворники" (например, картон, как это часто советуют) — со временем после таких "лайфхаков" стеклоочистители перестанут нормально прилегать к стеклу. Еще один не слишком действенный совет — предварительно обрабатывать щетки стеклоочистителей силиконовыми средствами. С этой рекомендацией нужно быть осторожными, ведь обычно перед самой парковкой такое делать никто не станет (мы же всегда куда-то торопимся), а если обработать "дворники" наперед, то за день от силикона уже ничего не остаться. Да и качество очистки стекла после этого может измениться не к лучшему.

Ранее "Телеграф" рассказывал о лайфхаках для размораживания лобового стекла машины. Эти простые уловки помогут быстро справиться с проблемой и не навредить при этом любимой машине.