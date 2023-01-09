Обмануть тело и не замерзнуть: пять эффективных советов, как согреться зимой

Эти простые способы помогут вам согреться зимой

Украину накрыли обещанные синоптиками морозы, а это означает, что нужно запасаться лайфхаками, как согреться на улице. Однако с вернувшимися после праздников плановыми отключениями украинцы не могут некоторое время использовать обогреватели, а значит необходимо знать, как согреться и в помещении.

Есть несколько эффективных способов, которые помогут обмануть тело и согреться, когда вы находитесь в холодном помещении или же на улице в морозы, передает издание Insider.

Одежда

Одно из немаловажных правил, чтобы не замерзнуть зимой — многослойность одежды. Несколько слоев удержат тепло и помогут предотвратить потоотделение. Нижний слой должен быть из, к примеру, полиэстера, шерсти или шелка. Далее — утепленная рубашка с длинным рукавом, свитер или кардиган. Низ также должен быть утеплен. Это могут быть термобелье, теплые колготы, плотные лосины, брюки или штаны, а также теплые носки. Также нужно не забыть о перчатках, шарфе и шапке.

Шарф

Чтобы утеплиться, недостаточно просто накинуть шарф на шею. Его нужно правильно завязать спереди, чтобы он не давал холодному воздуху проникать. Или же можно накинуть шарф на шею спереди так, чтобы концы свисали назад на плечи. Затем концу нужно скрестить за головой и вывести их вперед. Скрестите концы друг с другом и протяните в один конец таким образом, чтобы получился свободный узел.

Дыхательные техники

Этот способ также помогает телу согреться. Необходимо сделать глубокий вдох, на выдохе сократить мышцы живота и таза. В другой технике нужно сдавить заднюю стенку горла, медленно вдыхая и выдыхая через нос.

Еда

Еда также является отличным способом согреться. Для этого нужно съесть что-нибудь калорийное или же выпить согревающий напиток. В момент, когда организм переваривает продукты, он начинает вырабатывать энергию, которая дает тепло. А жирная и калорийная пища переваривается намного медленнее.

Постель

Чтобы ночью было тепло, необходимо правильно застелить постель. Для этого нужно использовать тот же принцип многослойности. То есть, постелить несколько одеял. Простынь должна быть фланелевой. Первым должно быть самое теплое одеяло, а сверху можно укрыться тяжелым пледом или двумя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как не замерзнуть зимой в квартире без отопления. Семь простых, но эффективных советов помогут вам утеплить свое жилье и согреться.