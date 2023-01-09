Опасные даты в январе: когда Землю накроет следующая магнитная буря

В январе будет еще несколько магнитных бурь

В начале 2023 года Землю уже успела накрыть магнитная буря, однако в этом месяце она будет не единственной. Уже вскоре нашу планету вновь будет "штормить".

Об этом информируют в Центре предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Так, согласно прогнозам, в этом месяце предстоит еще несколько магнитных бурь. Следующая накроет Землю 20 января. Затем повышение геомагнитной активности произойдет 27 января.

Также в данном прогнозе отмечается, что 18 января геомагнитное поле будет возбужденным. В остальные дни этого месяца обстановка будет более спокойной.

В то же время сайт Мeteoagent, используя информацию со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, пишет о том, что высокая штормовая активность ожидается также 19 и 23 января.

Для справки: геомагнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Такое явление может привести к сбою работы техники, а также к изменению поведения животных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с 10 по 13 января будут происходить слабые возмущения в магнитосфере. Некоторые люди могут ощутить влияние бури на своем здоровье.