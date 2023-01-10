Сырость будет не страшна: дешевые способы защитить зимнюю обувь от влаги

Эти средства подойдут для обуви как из натуральной кожи, так и из кожзама.

Зима — это всегда очень много влаги, поэтому ваша зимняя обувь всегда должна быть готова к любой погоде, будь это много снега, слякоть или гололед. Мы уже писали, как сделать ботинки и сапожки менее скользкими, а теперь хотим рассказать, как защитить свою обувь от влаги за сущие копейки. Для этого пригодятся народые методы и подручные средства. Эти лайфхаки позволят вам держать свои ножки в сухости всю зиму.

Как отмечает Ukr.Media, перед тем, как испытывать однин из следующих вариантов, вам необходимо проверить обувь на наличие дефектов в подошве, и осмотреть все швы. Вполне возможно, что влага попадает внутрь именно из-за них. Если никаких дефектов нет — можете смело приступать к обработке обуви.

Три дешевых лайфхака спасения зимней обуви от влаги

Способ №1

Смешайте натертый на терке парафин (1 ч. л.) с бензином для зажигалок (100 мл), и дождитесь, когда парафиновая стружка растает. После полученной жидкой смесью пропитайте чистую тряпку или ватный диск и нанесите на обувь, и оставьте на 8-12 часов для просушки. Желательно сначала проверить на небольшом участке, чтобы не испортить свои сапоги или ботинки.

Способ №2

Смешайте касторку со льняным маслом (по 2 ч. л) и измельченным в стружку парафином (100 г). Смесь прогрейте, поставив ее на водяную баню. Средство можно использовать, когда парафин полностью расплавится. Получившуюся смесь тонким слоем нанесите на обувь и дайте ему хорошенько высохнуть. Примерно 8-10 часов.

Способ №3

Вам понадобится парафин или воск в чистом виде. К примеру, можно взять обычную свечку и натереть ею вашу зимнюю обувь, а затем обдувайте поверхность горячим феном. Важно! Стеариновую свечу для этой цели использовать не стоит, ведь она не справится с этим заданием.

Раньше мы рассказывали, какой стороной нужно класть в обувь стельки с фольгой — блестящим слоем вверх или вниз. От этого напрямую зависит, будут ли оставаться в тепле ваши ноги.