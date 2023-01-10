Китайский Новый год 2023: когда на самом деле начнется год Черного Водяного Кролика

Для китайцев наступит не 2023-й, а 4720 год, предвещающий важные события в жизни

Согласно китайскому календарю, год Кролика начнется только в конце января. В этот день в Китае начнут пышно праздновать Новый год и людей ожидает целая неделя выходных.

Интересно, что для китайцев это будет не 2023 год, а 4720 год. И когда же он наступит, рассказывает УНИАН. Заметим, что у этого праздника есть свои правила и традиции, которые жители Поднебесной всегда соблюдают.

Новый год 2023 по китайскому календарю

Китайский Новый год начинается не 1 января. Дата праздника определяется по лунному календарю и каждый год это другой день.Год в Китае начинается во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния. Таким образом китайский Новый год 2023 наступит 22 января, а закончится 9 февраля. По киевскому времени Новый год в Китае наступит в 18:00 21 января.

Что принесет год Черного Водяного Кролика 2023

Ранее Кролик был символом в 1939, 1951, 1963, 1975, 1999 и 2011 годах. Следующий год этого животного из восточного гороскопа будет только в 2035 году. В Китае такой год встречают с нетерпением, называя его годом судьбы, временем неожиданных перемен и важных событий в жизни.

Год Кролика по восточному гороскопу считается периодом неожиданных изменений и судьбоносных событий. С одной стороны, по данным астрологов, кролик — это нежное и спокойное животное, поэтому 2023 год должен быть полон гармонии и спокойствия. С другой — обычно именно в годы Кролика выпадают непредсказуемые события.

Особый успех этот год должен принести инициативным людям, которые готовы рисковать и действовать. Отсиживаться и ждать, что жизнь будет улучшаться самостоятельно, не очень удачный сценарий для будущего года. Кролик одобряет всяческие изменения и поддержит тех, кто решил переиначить что-то в своей жизни.

Кроме того, Кролика считают романтичным и мечтательным. А это значит, что 2023-й (или 4720-й) — прекрасное время для улучшения отношений в семье и налаживания контакта с любимыми.

Если вы Кролик, то ваш 2023 год, по представлениям китайцев, будет особенным. Вам часто будет везти в разных делах, но при этом судьба может "подбрасывать" немало трудностей и неприятных испытаний.

Традиции и обычаи Китайского Нового года

Новый год в Поднебесной отмечают очень пышно и ярко: с фейерверками, хлопушками, фонариками, танцами и маскарадами. Особенно любят в это время красный цвет – именно в таких тонах выбирают одежду для празднования и наряжают дом. Более того, на Новый год в Китае принято дарить друг другу красные конверты с деньгами.

Празднование растягивается в среднем на 2 недели. Причем первая неделя – это сплошные выходные.

Перед Новым годом китайцы убирают дом и собираются за общим ужином. На него приезжают все родственники, даже если они живут далеко. Ради того, чтобы семьи могли собраться вместе, компании останавливают работу и заранее подводят итоги года.

В новогоднюю ночь принято бодрствовать допоздна и запускать фейерверки. Позже китайцы делают подношение к предкам, едут в гости и смакуют специальными рисовыми пирожками.

Ранее мы рассказывали, какие три знака Зодиака в 2023 году ждут кардинальные изменения в жизни. Жизнь этих счастливцев начнет меняться уже в январе.