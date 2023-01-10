Почему зимой одежду лучше сушить на морозе, а не в доме: секрет наших бабушек

Раньше хозяйки планировали "большую стирку" именно перед наступлением морозов, и неспроста

Зимой, когда за окном морозная погода, сушить одежду после стирки часто приходится в помещении. Однако в селах белье вывешивают именно на улице. Мало кто задумывался, почему так, а ответ, оказывается, очень прост.

В свое время еще наши бабушки обнаружили, что сушить одежду на морозе очень хорошая идея. Такой метод имеет не менее двух преимуществ. Какие именно, рассказывает poshepky.

Перепад температур

Опытные хозяйки начинают большую стирку именно с наступлением морозной погоды. Вся суть – в перепаде температур. Когда мы вывешиваем мокрое белье на морозе, оно быстро высыхает именно из-за резкого и достаточно ощутимого изменения температуры.

Антибактериальный эффект

Еще одним преимуществом такого метода является то, что мороз обладает прекрасными антибактериальными и дезинфицирующими свойствами. После такого высушивания ваша одежда будет свежей и практически сухой. Остается только его хорошенько погладить. Главное — не забудьте отряхнуть снег, когда будете забирать вещи со двора.

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