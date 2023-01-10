Простые способы завезти машину в мороз: должен знать каждый водитель

В первую очередь нужно определить причину, по которой автомобиль отказывается заводиться

На холоде отказываются работать не только смартфоны, но и авто. Многие автомобилисты сталкивались с тем, что морозным утром не могут завести автомобиль. Но есть несколько лайфхаков, которые помогут решить эту проблему.

На портале Oiler рассказали о том, как правильно заводить машину в мороз. Важно помнить, что неправильные действия могут привести к поломке транспортного средства.

Для начала нужно понять, почему не заводится машина. Причин может быть несколько:

Нарушена подача топлива из-за того, что в топливопроводе замерзли капли влаги.

Моторное масло стало хуже течь из-за низкой температуры на улице.

Не могут нагреться свечи накала на дизельных автомобилях, из-за чего не воспламеняется горючая смесь.

Замерз аккумулятор.

На свечах образовался нагар.

Оборвался ремень ГРМ.

Ремень ГРМ перескакивает на несколько зубьев и, соответственно, фазы газораспределения работают некорректно.

Чаще всего проблема заключается именно в аккумуляторе, загустевшем масле и некорректной работе топливной системы. Поэтому, в первую очередь нужно определить причину, по которой не заводится авто, а уже потом эту причину устранять.

Как завести авто, если сел аккумулятор

Чаще всего на морозе быстро садиться аккумулятор, который потерял часть емкости в процессе эксплуатации. Его желательно заносить на ночь в теплое место, чтобы он еще больше не терял емкость.

Выключите все приборы, чтобы снизить нагрузку на аккумулятор, и только тогда заводите машину. После включения зажигания рекомендуется несколько секунд подождать, чтобы бензонасос успел подать топливо. Стартер должен работать не дольше 10 секунд, но если мотор не запустился, то необходимо сделать паузу и снова попробовать.

Если и это не помогло, то остаются два способа:

подключиться к АКБ другого автомобиля — "прикурить", для чего необходимо иметь провода с крокодилами для клемм.

завести машину "с толкача", чтобы естественным образом коленчатый вал сделал необходимый первый оборот.

Как завести авто, если замерзло масло

Если смазка превратилась в желе и не стекает с щупа, то значит масло замерзло и причина может быть именно в нем. Масло следует разогреть, чтобы вернуть необходимый коэффициент вязкости, для этого есть два способа:

перевезти машину в теплый гараж, где за несколько часов масло растает само

подогреть поддон двигателя промышленным феном или газовой горелкой.

Но если у вас замерзло минеральное масло, то вам не помогут эти советы — нужна только замена материала.

Как завести авто, если проблема в свечах зажигания

Нагар на свечах образуется не только зимой, но и летом, поэтому никогда не исключайте такую проблему. Чтобы этого избежать, вечером дайте двигателю поработать 30 минут на высоких оборотах. Если все же на свечах образовался нагар, что их следует почистили или заменить на новые.

Как завести авто, если замерзла топливная система

Топливо на морозе замерзнуть само по себе не может, но если в нем есть пары влаги, то в таком случае это возможно. В первую очередь проверьте бензонасос, если топливо замерзло в нем, то необходимо демонтировать узел и отогреть. Делать это можно как с карбюраторным, так и с инжекторным двигателем.

Если замерзла топливная система, то необходимо демонтировать ее элементы и отогреть их. Или же отбуксировать машину в теплое помещение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно прогревать машину в мороз. Помните, что если температура на улице опустилась сильно, то двигателю понадобится больше времени, чтобы потом хорошо работать.