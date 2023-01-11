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Собачникам посвящается: как правильно ухаживать за лапами питомца зимой, чтобы он не мерз

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как ухаживать за собаками зимой - полезные советы
Как ухаживать за собаками зимой - полезные советы. Фото pexels.com

Несложные способы помочь собакам качественно перезимовать.

Зима — это сложный период не только для людей, но и для домашних животных. И если котикам или хомячкам холода нипочем, ведь они постоянно в теплой квартире, то собакам, и их хозяевам не позавидуешь. Какой бы не была погода, им нужно идти на прогулку. Кстати, если вы надумали переехать на время холодов в более теплое место, ранее мы делились советами, как подготовить своего любимца к путешествию.

Хорошо, если вы завели собаку, которая приспособленная к жизни на морозе (лайка, маламут, овчарка), то есть и те породы, для которых холод это злейший враг, пишет Ukr.Media. Поэтому, чтобы сэкономить и себе нервы, и деньги, который не дай Бог пойдут на лечение питомца, стоит соблюдать этих простейших советов.

Как ухаживать за собаками зимой

  • На зимний период состригите длинную шерсть между пальчиками и подушечками на лапах. Таким образом вы избежите образования ледяных "катышек", которые могут травмировать кожу собаки. Также это поможет избежать скапливания химикатов на длинной шерсти.
  • Коротко подстригите собаке когти. Во-первых, длинные когти легче сломать, а во-вторых, они способствуют "расцепке" пальчиков. Итог — под ногти забивается грязь, и образуются снежные комочки.
  • Регулярно прочесывайте вашу собаку. Это поможет распределить кожные липиды по волоскам, чтобы оградить кожу собаки от чрезмерного пересыхания.
  • Старайтесь меньше собаку мыть зимой, чтобы не смыть защитные липиды.
  • Перед прогулкой можно использовать воск для лап. Это отлично защитит кожу лап от контакта с химикатами.
  • Можно приучить собаку к обуви. Так у питомца не будут мерзнуть лапки, и не будет контакта с грязным снегом.
  • После прогулки хорошо вымывайте собаки лапы, чтобы смыть любые реагенты. Также осмотрите лапы на предмет покраснений, трещин и порезов.

Ранее "Телеграф" сообщал, какую собаку лучше всего заводить в квартирах и привел примеры "удобнейших" пород.

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#Собаки #Зима