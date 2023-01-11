Собачникам посвящается: как правильно ухаживать за лапами питомца зимой, чтобы он не мерз

Несложные способы помочь собакам качественно перезимовать.

Зима — это сложный период не только для людей, но и для домашних животных. И если котикам или хомячкам холода нипочем, ведь они постоянно в теплой квартире, то собакам, и их хозяевам не позавидуешь. Какой бы не была погода, им нужно идти на прогулку. Кстати, если вы надумали переехать на время холодов в более теплое место, ранее мы делились советами, как подготовить своего любимца к путешествию.

Хорошо, если вы завели собаку, которая приспособленная к жизни на морозе (лайка, маламут, овчарка), то есть и те породы, для которых холод это злейший враг, пишет Ukr.Media. Поэтому, чтобы сэкономить и себе нервы, и деньги, который не дай Бог пойдут на лечение питомца, стоит соблюдать этих простейших советов.

Как ухаживать за собаками зимой

На зимний период состригите длинную шерсть между пальчиками и подушечками на лапах. Таким образом вы избежите образования ледяных "катышек", которые могут травмировать кожу собаки. Также это поможет избежать скапливания химикатов на длинной шерсти.

Коротко подстригите собаке когти. Во-первых, длинные когти легче сломать, а во-вторых, они способствуют "расцепке" пальчиков. Итог — под ногти забивается грязь, и образуются снежные комочки.

Регулярно прочесывайте вашу собаку. Это поможет распределить кожные липиды по волоскам, чтобы оградить кожу собаки от чрезмерного пересыхания.

Старайтесь меньше собаку мыть зимой, чтобы не смыть защитные липиды.

Перед прогулкой можно использовать воск для лап. Это отлично защитит кожу лап от контакта с химикатами.

Можно приучить собаку к обуви. Так у питомца не будут мерзнуть лапки, и не будет контакта с грязным снегом.

После прогулки хорошо вымывайте собаки лапы, чтобы смыть любые реагенты. Также осмотрите лапы на предмет покраснений, трещин и порезов.

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